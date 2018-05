Od sluškinje do šefice: Zaradila milijune na šamponima za kosu

Madam Walker je zaista utjelovljenje američkog sna u najboljem svijetlu. Ona je osoba čiji roditelji su bili robovi, bila je prvo slobodno dijete rođeno u svojoj obitelji 1860-tih, a do smrti 1919. godine, kada je imala 51 godinu, već je postala milijunašica - napisala je u biografiji ove neustrašive žene autorica A'Lelia Bundles.

Foto: wikimedia

Kao kći bivših robova, Sarah Breedlove, poznatija kao C.J. Walker, teške fizičke poslove počela je raditi već sa pet godina. Rođena u američkoj saveznoj državi Louisiani kao peto dijete svojoj je obitelji pomagala u branju pamuka i služenju gospodara.

Ropstvo je ukinuto dvije godine prije njezinog rođenja pa je ona tako prva u obitelji rođena kao slobodna.

Sa sedam godina ostala je bez roditelja koji su umrli od žute groznice. Sa sestrom se selila i promijenila nekoliko obitelji kod kojih je živjela, a sa samo 14 godina se udala kako bi pobjegla od nasilnih staratelja.

Udovica već sa 18. godina

Nako četiri godine braka supruga joj ubija rasistička grupa, a ona ostaje sama sa jednogodišnjom kćeri. Tako sa samo 18 godina ostaje udovica sa malim djetetom. Počinje raditi kao sluškinja, pralja, kuharica, ali navečer pohađa večernju školu te se educira.

At 14 yrs old, Sarah married Moses McWilliams & gave birth A’Lelia. After the her husband's death, they moved to St. Louis to join her bothers who were barbers. She made $1.50 a day & was able 2 save enough money 2 educate her daughter in the city’s public schools. #MCJWBeauty150 pic.twitter.com/ONYLdTfZeE — Madam C.J. Walker (@MCJWBeauty) December 27, 2017

Većina Amerikanaca nije početkom 20. stoljeća bila priključena na vodovodnu i elektro mrežu. Rijetko su se kupali, a kao rezultat toga gubili su kosu i imali velike probleme sa kožom.

Foto: David Joles

Sarah je također imala slične probleme pa je stoga odlučila eksperimentirati. U svojoj kuhinji počela je praviti različite preparate za kosu, sa nadom da će domaći sastojci riješiti njene tegobe.

Walker agentice u crnim suknjama i bijelim košuljama

I uspjela je, njezini preparati su zaista bili učinkoviti. To su potvrdili i njezini prijatelji, pa se Sarah odvažila ponuditi svoje preparate i drugima. Naravno, u zamjenu za novac. Počela je ići od vrata do vrata i prodavati ih. Uspjeh nije izostao. U to vrijeme ponovo se udala i to za novinara Charlesa Josepha Walkera. Odlučila je pokrenuti svoj brend pod imenom Madam CJ Walker.

Uskoro je posao toliko dobro krenuo da je ona 1908. u Pittsburghu osnovala 'Leila College'. Cilj joj je bio educirati žene kako da prodaju njene proizvode. I za samo dvije godine mrežu Madam C.J. Walker činilo više do tisuću žene širom SAD-a. One su bile odjevene u duge crne suknje i bijele košulje po čemu su Walker agentice postale i prepoznatljive.

Foto: Profimedia

Sarah je u Indianapolisu ubrzo osnovala laboratorij i tvrtku, gdje se stalno radilo na razvijanju njenih preparata i poboljšanju kvalitete. Nepuno desetljeće nakon pokretanja svoje kozmetičke linije, Sarah je postala milijunašica.

Foto: wikimedia

Borila se protiv rasizma i za prava žena

- Žene su joj također slale pisma, a jedna od njih je rekla: ‘Vi ste omogućili crnkinjama da zarade više novaca za jedan dan nego što bi mogle za mjesec dana radeći u nečijoj kuhinji'. To je zaista pokazalo ženama koje su radile u polju, bile kućne pomoćnice i pralje kako mogu da uzdržavaju svoje obitelji i budu same svoje gazdarice - kazala je autorica Bundles.

Redefining the standards of beauty since 1910! #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/dVAq1YViQh — Madam C.J. Walker (@MCJWBeauty) March 10, 2018

No C.J. Walker smatraju mnogi je puno više od pionirke modernih proizvoda za njegu kose. Bila je velika aktivistkinja za prava žena i velika filantropkinja. Podržavala je umjetnike, obrazovanje, crkve i kulturne centre, te se borila protiv rasizma. Zalagala se za to da zločini nad Afroamerikancima budu označeni kao kazneno djelo, te da se konačno ukine praksa linčovanja.

In 1908, after traveling over a 1.5 years selling products door to door, Madam Walker moved to Pittsburgh & opened Leila College for Walker “hair culturists.” She settled in Indianapolis in 1910 & made headlines by contributed $1000 to the building fund of the “colored” YMCA. pic.twitter.com/tifQvXa10H — Madam C.J. Walker (@MCJWBeauty) February 2, 2018

- Ono što mi se posebno sviđa je to da je stavila vlastitu fotografiju na omot svojih proizvoda. U to vrijeme bilo je i drugih tvrtki koje su prodavale proizvode crnkinjama, ali oni bi stavili fotografiju nekoga tko nije izgledao kao crnkinja. Smatrali su da su se zbog europskih standarda ljepote crnkinje osjećale nesigurno - istaknula je Bundles.

Foto: wikimedia

Ova hrabra žena umrla je sa samo 51. godinu uslijed hipertenzije i zakazivanja bubrega na današnji dan 1919. godine. Iza sebe je ostavila kompaniju i imovinu vrijednu više od milijun dolara.

Tema: History