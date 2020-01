Iz Splita u Zagreb putovali kao od Dubrovnika do Philadelphije

Nekoliko Kineza je bilo s nama u autobusu, njima nije bilo čudno što putovanje toliko traje. Vjerojatno misle da je Hrvatska velika poput njihove zemlje, komentirao je putnik.

Dodao je kako se čovjek vodi onom starom narodnom da uvijek može biti gore.

- Barem smo došli - rekao je putnik iz autobusa za Zadarski.hr.

Naime, u ponedjeljak u 4.30 sati autobus Croatia Busa krenuo je iz Splita autocestom prema Zagrebu. Sve je bilo u redu do Posedarja, kad su zbog bure i zatvorene dionice autoceste do Sv. Roka morali sići na državnu cestu.

Foto: 24sata.hr - Kako je zatvoren tunel Sveti Rok, izašli smo s autoceste, a vozači su uspjeli zalutati na Jadransku magistralu prema Karlobagu. Došli smo skoro do Svete Marije Magdalene! Tamo su se vozači okrenuli, i to nakon što sam ih ja obavijestio da je zatvorena i ta cesta. Vraćamo se nazad, što mislite dokle? Do Skradina, da dobro ste čuli - Skradin poviše Šibenika, 90 kilometara od polazne stanice Split. Sad vozimo napokon prema Zagrebu, oko Karina smo. Još bih vam puno toga mogao napisati, al’ bojim se da opet ne zalutamo, ne znam više prema kojoj strani, možda u more - opisao je putnik V. Ć. u 9.40, kad je autobus prema voznom redu trebao biti u Zagrebu.

598 kilometara prešli su putnici. Za usporedbu, let avionom iz Dubrovnika za Philadelphiju traje devet i pol sati. Udaljenost između Splita i Sl. Broda autocestom kroz Hrvatsku je 598 km.

- Trebali smo već doći na odredište, a mi smo 300 kilometara od Zagreba. Vaši vozači imaju aljkav, neodgovoran i nezainteresiran pristup poslu. Što je najgore, ni ne pomažu jedno drugome u rješavanju problema. Zalutali su barem deset puta do sada - napisao je oko podneva upravi prijevoznika Croatia Busa putnik V. Ć. Iz Croatia Busa su rekli kako se vozači nisu najbolje snašli.

- Dio autoceste je bio zatvoren pa su pokušali doći do drugog izlaza, ali onda su shvatili da je i taj dio autoceste zatvoren. Autobus je u Zagreb stigao između 13.30 i 14 sati - kratko su rekli u Croatia Busu.

SPLIT

Autobus je u 4.30 sati krenuo prema Zagrebu. Kraj Posedarja silazi s autoceste.

PODVELEBIT

Pokušavaju doći do Zagreba vozeći prema Karlobagu. Dolaze gotovo do Sv. Marije Magdalene.

OPET DALMACIJA

Umjesto na sjever, dolaze do Skradina, samo 92 km dalje od Splita.

GRAČAC

Nakon višesatnog lutanja napokon su preko Karina izašli iz Dalmacije.

ZAGREB

Umorni i ogorčeni putnici napokon su stigli do cilja.