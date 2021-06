S prvim danom srpnja na snagu stupaju nove epidemiološke mjere, koje se najviše tiču okupljanja i javnih događanja. Broj onih koji se žele cijepiti značajno pada pa HZJZ Krunoslava Capaka spominje i nagrade za cijepljenje, a premijer Andrej Plenković “uzvraća” onim što zanima već cijepljene - hoće li i oni onda biti nagrađeni?

Utakmicu protiv Španjolske je na zagrebačkom Jelačić placu pratilo 2000 ljudi, hoće li biti posljedica, tek će se vidjeti, no zato već sad bukti u Zadarskoj županiji - imaju aktivnih više od 130 slučajeva, samo 32 u posljednja 24 sata. U cijeloj je Hrvatskoj novih 70 oboljelih, troje je ljudi preminulo od COVID-a, a na respiratoru je 11 pacijenata.

I u Zadarskoj županiji pojavio se zarazniji delta soj zbog kojeg Srbija, primjerice, već najavljuje i cijepljenje trećom dozom. Kod nas je sve manje cijepljenih i prvom - dok se početkom svibnja taj broj kretao i oko 15 tisuća na dan, sad se kreće oko 4000, svi ostali koji idu na cijepljenje, cijepe se drugom dozom.

Capakov HZJZ će davati posebne nagrade i bonuse onima koji se odluče na cijepljenje, rekla je njegova zamjenica Ivana Pavić Šimetin, ne otkrivajući o čemu se radi. I dok Plenković dodaje kako on u kampanju cijepljenja ne bi uložio ni lipe, doznajemo kako se o nagradama ipak razmišlja, no još nisu dokučili kakve bi to povlastice i bonusi bili.

Možda od razmišljanja i odustanu jer broj cijepljenih ipak ulijeva nadu, doznajemo neslužbeno u HZJZ-u, a ni ministar Vili Beroš ne zna kakve bi nagrade bile. Kaže, samo se razgovaralo, ne i preciziralo. Pavić Šimetin je rekla kako bi do jeseni moralo biti 70 posto cijepljenih barem prvom dozom, u protivnom ćemo imati četvrti val s delta sojem. Onima s COVID potvrdom vrata će od 1. srpnja biti širom otvorena.

Na nekom javnom događaju i okupljanju moći će biti najviše sto ljudi, u trajanju do ponoći, a ako se događaj organizira samo za one s COVID potvrdom, može imati i preko sto prisutnih, bez vremenskog ograničenja. Na sportskim natjecanjima može biti najviše sto gledatelja ako dobiju dozvolu županijskog stožera, a preko sto ljudi, i bez odobrenja, onda kad svi gledatelji i osoblje imaju COVID potvrdu.

Bit će pojačani redari, inspektori i drugi nadležni za nadzor, kad su sva okupljanja u pitanju, no država je odgovornost provjere - taj najvrući krumpir - prebacila na organizatore. Kako znati da nitko od njih tu i tamo neće progledati kroz prste pa pustiti 110 ljudi na događaj od najviše sto, bez potvrda, ili da na događaj koji traži potvrde, puste i nekog tko ju nema?

Svadbe i sva druga okupljanja i svečanosti u ugostiteljskim i drugim objektima smiju imati do 30 ljudi, a više će svatasmjeti ući samo ako svi imaju COVID potvrdu. Organizator svadbe obavezan je provjeriti imaju li svi potvrdu. Moguće je skinuti aplikaciju koja očitava kodove s potvrde, koju je dosad preuzelo oko 250 tisuća građana.

Od 1. srpnja vrijedi u cijeloj EU, tako što će se s njom prelaziti granice svih 27 država članica EU-a te Švicarske, Islanda, Norveške i Lihtenštajna, kao i sudjelovati na domaćim događanjima. Ako neka zemlja nije spremna od 1. srpnja, ima vremena za uvođenje do 15. kolovoza. Tko ima potvrdu, u načelu bi trebao biti pošteđen testiranja ili karantene po ulasku u neku EU državu.

Aplikaciju kojom će se na domaćim događanjima provjeravati je li potvrda važeća, dosad je preuzelo oko 8500 ljudi, rekla je za Hrvatski radio direktorica prodaje AKD-a Adela Jelinek Bišćan. Kad osoba dođe na ulaz, aplikacijom se potvrda skenira, i ako je valjana, ekran se zazeleni, odnosno zacrveni ako je istekla, ili je lažna.

Ugostiteljski objekti i OPG-ovi će smjeti usluživati samo goste koji sjede, još je jedna novost od 1. srpnja. Gosti će i dalje smjeti biti samo na otvorenom, do ponoći. Dotad će smjeti raditi i pekarnice, alkohol je i dalje pak zabranjeno prodavati između ponoći i 6. Iznimno, noćni klub, noćni bar, disco-bar i disco klub mogu raditibez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenom, i uz uvjet da je ulazak dopušten samo osobama koje posjeduju COVID potvrdu (gosti, osoblje, izvođači itd.).

Casina, automat klubovi, kladionice mogu raditi od 8 do 24, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga. Radit će i teretane i fitnesi uz strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera, jednako tako igraonice i radionice za djecu, zabavni obiteljski parkovi. Amaterska kulturno-umjetnička događanja u zatvorenom nisu dozvoljena, jesu profesionalna , kao i kina i predstave, izložbe, uz uvjet od četiri “kvadrata” po posjetitelju, ili bez ograničenja, ako svi imaju COVID potvrdu. Što će se organizatorima više isplatiti, teško je predvidjeti.

Na sajmovima, na otvorenom, obavezne su maske, kongresi mogu imati do sto osoba. Uz poštovanje mjera, raditi mogu škole stranih jezika, auto-škole teorijsku nastavu moraju održavati on line, a sat vožnje ne smije biti duži od 45 minuta. Za vjerske obrede se daje samo preporuka da što više budu u prijenosu, umjesto uživo.

Poslodavci su obavezni smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće uvesti klizno radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru; redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.

Sve mjere su na snazi od 1. do 15. srpnja, onda se očekuju nove.