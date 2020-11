Od \u017eupana smo \u010duli kakvo je aktualno stanje.\u00a0Do sutra Sto\u017eer \u0107e predlo\u017eiti novi set mjera i taj set mjera bi trebao vrijediti do Bo\u017ei\u0107a. I bit \u0107e puno stro\u017ei od mjera koje su sad na snazi - rekao je Bo\u017einovi\u0107, te dodao da su to najstro\u017ee mjere dosad.

<p>Premijer Andrej Plenković danas je održao videosastanak sa županima o epidemiološkoj situaciji u pojedinim županijama. Sastanku je prisustvovao i čelnik nacionalnog stožera civilne zaštite ministar Davor Božinović, a razgovaralo se o pooštravanju mjera.</p><p>Nakon sastanka medijima se obratio ministar Božinović.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO</strong></p><p>Od župana smo čuli kakvo je aktualno stanje. Do sutra Stožer će predložiti novi set mjera i taj set mjera bi trebao vrijediti do Božića. I bit će puno stroži od mjera koje su sad na snazi - rekao je Božinović, te dodao da su to najstrože mjere dosad.</p><p>Među županijama s najtežom situacijom je Varaždinska, koja je među najgorima u Europi po incidenciji koronavirusa na 100.000 stanovnika. U toj županiji tijekom vikenda su pooštrene mjere.</p>