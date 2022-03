Od sutra promjena za vozače

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, na vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla od 1. studenoga do 31. ožujka. No, to pravilo ne vrijedi i za motocikle i mopede

Obveza vožnje s upaljenim svjetlima danju prestaje od sutra. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, na vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla od 1. studenoga do 31. ožujka. Naime, nakon izmjena Zakona 2019. godine, obavezno korištenje dnevnih svjetala više nije povezano s ljetnim računanjem vremena. Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. Najčitaniji članci