Od velike rupe u zidu napravila terasu: 'Imam pogled na Ilicu'

Mlada Zagrepčanka Ivana Rakamarić nakon skoro dva mjeseca vratila se u svoj razrušeni stan u centru Zagreba i u njemu je sad na vlastitu odgovornost. Od svih susjeda u zgradi, ostala je samo jedna obitelj, ostali su prebačeni u SD Cvjetno naselje jer u svom domu više ne mogu živjeti. Preopasno je. Postoji opasnost od urušavanja.

Pogledajte video: Potres u Zagrebu oštetio je brojne građevine

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stan izgleda poput gradilišta

Popeli smo se stepenicama na posljednji kat zgrade gdje nas je dočekala vedra i nasmijana Ivana te pustila u svoj stan koji trenutno izgleda poput gradilišta.

Cigle i crepovi složeni su odmah do ulaza, krov je još uvijek pun rupa iako su oni već sami sanirali jedan dio, a tu su i ostaci dimnjaka koji su se urušili u njezin hodnik i dnevnu sobu.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

'Tu spavam, a tuširam se kod prijatelja'

- Kad se sjetim tog dana potresa, prođe me jeza. Od četiri dimnjaka na zgradi, ostao je samo jedan, imamo čistu sreću da nisu pala na nas za vrijeme potresa. Pogledajte samo tu rupu od dimnjaka, zapravo, gdje god pogledate možete vidjeti rupe i napuknuća - pokazivala nam je Ivana svoj stan u potkrovlju zgrade.

Njen stan, kao i većina stanova u centru Zagreba teško su devastirana, a svaka buka na ulici, posebice od automobila i motora, uzrokuju blago podrhtavanje već nesigurnih zidova.

- U nedjelju sam prvu noć sama spavala u stanu i mogu vam reći da mi nije bilo svejedno. Nemamo ni plina ni tople vode, moram se tuširati kod prijatelja, ali nekako se uspijevam snaći. Moji roditelji su otišli na vikendicu i ne planiraju se ovdje vraćati, no stan ipak ne želimo prodati jer je to naš dom, a kolika će biti ulaganja i koliko će trajati sanacija o tome ne želim ni govoriti. Sada trenutno još uvijek čistimo jer nam se ne isplati uređivat stan jer još uvijek nije odlučeno što će biti sa cijelom zgradom - iskreno nam je rekla.

Nedugo nakon potresa, nosivi zid pored njezinog stana koji gleda na ulicu se srušio, ostao je tek jedan mali djelić zida i pitanje je vremena kada će se i on urušiti.

- Ljudi nisu ni svjesni koliko je opasno hodati centrom Zagreba, sve je klimavo i bilo što se može srušiti u bilo koje doba dana... Ne želim ni zamisliti što se može dogoditi kada tramvaji krenu voziti kroz Ilicu - kaže nam Ivana.

No, Ivana je i u takvim uvjetima uspjela pronaći 'svijetlu točku', zahvaljujući svojoj kreativnosti od velike rupe u zidu napravila je - terasu.

Ako se izuzme opasnost koja prijeti od urušavanja, improvizirana terasa izgleda poprilično lijepo s prekrasnim pogledom na ulicu i Gornji grad.

Ivana kaže da joj je ta ideja došla sasvim spontano, sa željom da joj barem malo bude ugodno ponovno živjeti u svom domu.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

'Eto, sad imam mjesto gdje ću popiti kavicu'

- Došlo mi je desetak prijatelja koji su mi pomogli odnijeti žbuku dolje na ulicu. Nakon čišćenja, sjedili smo u toj otvorenoj sobi s pogledom na Ilicu, bilo je lijepo sunčano popodne. I tako je počelo, prvo sam se sjetila staviti disko kuglu na gredu pa smo nakon toga ubrzo došli na ideju da u tom prostoru napravimo terasu. Onda smo pomalo dodavali stolove i stoliće, dekoracije, lampice i posložili sve da nam bude ugodno, koliko god je to moguće u ovakvim uvjetima. Ako ćemo već čekati sanaciju barem godinu dana, 'ajmo onda imati terasu - priča nam Ivana kroz smijeh.

Iako još uvijek mora paziti gdje hoda i strepiti hoće li i kad nešto pasti na nju, Ivana ne gubi vedar duh pa nam u šali kaže da sad ima odlično mjesto za popiti jutarnju kavicu.

- Naravno da to neće trajati zauvijek, zbog kiše ćemo morati i taj dio sanirati ili barem ga pokriti najlonom kako nam ne bi prokišnjavalo, ali s obzirom da ide toplo i sunčano vrijeme, naša terasa će biti tu još neko vrijeme. Čak sam i razmišljala napraviti mali tulum i puštati glazbu s terase i zabaviti ljude na ulici, no to ćemo još vidjeti - rekla je Ivana.

Tema: Potres u Zagrebu