Posljednjom analizom od 111 uzoraka utvrđeno je da većina ispitanika ima razinu olova unutar granica za industrijsko područje, no kod njih 17 ona zahtjeva hitnu medicinsku skrb
ALARMANTNO STANJE PLUS+
Od zlatne groznice do velike uzbune u Varešu: 'Čak su i djeci pronašli razine olova u krvi...'
Čitanje članka: 5 min
Šok u Varešu, gradiću u Bosni i Hercegovini svega nekoliko desetaka kilometara sjeverno od Sarajeva u kojemu je na temelju istražnih bušenja tla najavljivana bogata budućnost, prava zlatna groznica, zbog navodnih velikih zaliha zlata. Zdravstvena ispitivanja stanovništva pokazala su tamnu stranu tog rudarskog grada jer su ljudima pronašli olovo u krvi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku