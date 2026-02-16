Obavijesti

News

Komentari 0
ALARMANTNO STANJE PLUS+

Od zlatne groznice do velike uzbune u Varešu: 'Čak su i djeci pronašli razine olova u krvi...'

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 5 min
Od zlatne groznice do velike uzbune u Varešu: 'Čak su i djeci pronašli razine olova u krvi...'
Foto: Armin Durgut/Pixsell

Posljednjom analizom od 111 uzoraka utvrđeno je da većina ispitanika ima razinu olova unutar granica za industrijsko područje, no kod njih 17 ona zahtjeva hitnu medicinsku skrb

Admiral

Šok u Varešu, gradiću u Bosni i Hercegovini svega nekoliko desetaka kilometara sjeverno od Sarajeva u kojemu je na temelju istražnih bušenja tla najavljivana bogata budućnost, prava zlatna groznica, zbog navodnih velikih zaliha zlata. Zdravstvena ispitivanja stanovništva pokazala su tamnu stranu tog rudarskog grada jer su ljudima pronašli olovo u krvi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026