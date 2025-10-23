Odao je ruske vojne tajne i pobjegao u Francusku. Sada je u bolnici u teškom stanju

U Francuskoj je hospitaliziran ruski dezerter koji je novinarima predao bazu podataka Glavne vojno-medicinske uprave Ministarstva obrane Ruske Federacije.

O hospitalizaciji bivšeg zapovjednika odjela za evakuaciju ranjenika Alekseja Žiljajeva izvijestio je za „Eho” izvor upoznat sa situacijom. Žiljajev se posljednjih nekoliko mjeseci nije javljao, a tražili su ga prijatelji i poznanici. Prije otprilike dva tjedna otkriveno je da je Žiljajev završio u bolnici i da se nalazi u teškom stanju, ne može hodati i izgubio je pamćenje. Što se točno dogodilo, nije poznato, no liječnici su, kako se navodi, isključili mogućnost trovanja.

Prije nestanka Žiljajev je aktivno davao intervjue medijima. Govorio je da je dobrovoljno otišao u rat krajem 2023. godine nakon što je na kolodvoru u Sankt-Peterburgu vidio skupinu vojnih invalida. Žiljajev je po struci bio medicinar i odlučio je iskoristiti svoje vještine na bojištu (pritom je tvrdio da je „uvijek bio opozicijski nastrojen prema ovom režimu i sudjelovao u Navaljnijevim prosvjedima”).

U kolovozu 2024. dobio je neformalni dopust i više se nije vratio na frontu, povezao se s predstavnicima fonda „Idite šumom”, koji su mu „pokazali siguran put do Francuske”. Tamo je podnio zahtjev za azil. Glasnogovornik organizacije Ivan Čuviljajev potvrdio je za „Eho” da je fond pomogao Žiljajevu pri dezertiranju.

- Ne bih rekao da je njegova priča bila nešto posebno, prije tipična. Nagomilao je dugove i kredite, bilo ga je sram to otvoreno priznati, koliko razumijem. Onda je završio u evakuacijskoj jedinici, nagledao se užasa, imao je očit PTSP, naši su psiholozi s njim radili, rekao je Čuviljajev.

Iz Rusije je Žiljajev iznio USB memoriju s bazom podataka Glavne vojno-medicinske uprave ruske vojske, koja sadrži podatke o 166 tisuća pacijenata koji su prošli kroz vojne bolnice u Rusiji i anektiranom Krimu.

Foto: Alexey Pavlishak





- Ta se baza šalje po vojnim strukturama, a zatim po potrebi i medicinskim službama divizija. Distribuira se putem ZSPD-a, zatvorenog sustava prijenosa podataka koji funkcionira po standardnim protokolima elektroničke pošte SMTP i POP3. Kako se baza točno formira, ne mogu sa sigurnošću reći, ali čini se da bolnice šalju podatke o primljenim pacijentima u Glavnu vojno-medicinsku upravu, gdje ih netko zatim objedini - objašnjavao je Žiljajev. Autentičnost baze podataka potvrdili su novinari „Radija Slobodna Europa/Radio Liberty”.

Iako zasad nema dokaza da je Žiljajev mogao biti žrtva pokušaja ubojstva, ovaj slučaj nije jedini incident s ruskim emigrantima u posljednje vrijeme. Prošlog je tjedna objavljeno da su četiri osobe uhićene zbog pokušaja atentata na osnivača projekta „Gulagu.net”, Vladimira Osečkina, koji također živi u Francuskoj.

Foto: Alexey Pavlishak

Osim toga, u listopadu u Istanbulu je ubijen Abakar Abakarov, navodni vlasnik Telegram kanala „Jutro Dagestana”. Ruske vlasti smatrale su ga povezanim s antisemitskim pogromom na aerodromu u Mahačkali u listopadu 2023.

Najpoznatiji incident tog tipa dogodio se u veljači 2024. godine, kada je u Španjolskoj ubijen drugi ruski dezerter — Maksim Kuzminov, pilot koji je preletio u Ukrajinu s vojnim helikopterom Mi-8 iz Kurske oblasti. Kuzminov je ubijen u obalnom gradu Villajoyosa, a na mjestu zločina pronađene su čahure iz pištolja „Makarov”. Prema medijskim izvješćima, za ubojstvo se sumnjiče bivši časnik KGB-a, 74-godišnji Sergej Goremiko, i 47-godišnji potpukovnik policije, Vasilij Goremiko.