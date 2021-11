Na sjednici saborskog Odbora za obranu u utorak, njegov predsjednik Franko Vidović, istaknuo je vezano uz sukob predsjednika Republike i ministra obrane, da odgovornost nije na Odboru koji nije arbitar u sukobu koji seže u vrh vlasti i kako ga treba riješiti na razini Vijeća za obranu.

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović mišljenja je kako istupanje sa strane u javnosti ne pridonosi smirivanju situacije, već "dolijevanje ulja na vatru", a to, istaknuo je, nitko ne želi i očekujemo od državnog vrha da se dogovori što i kako dalje.

Ovo ostavlja užasno loš trag na Oružane snage i odmiče fokus s tema koje su bitne, ocijenio je, dodavši kako i danas imamo 40 umrlih od koronavirusa i užasan porast oboljelih više od 4000 dnevno; i imamo itekako puno tema za razgovor, o kupnji borbenih zrakoplova, daljnji rad na modernizaciji Kopnene vojske i Hrvatske ratne mornarice, rekao je Vidović na sjednici Odbora.

Ocijenio je kako ovo sigurno neće utjecati pozitivno, no, drži Vidović, vojska je preveliki i presložen instrument da bi ga mogle "pomaknuti" nekakve svađe u javnosti, iako ne pridonosi dobroj atmosferi među vojnicima i časnicima kao ni uvlačenje načelnika Glavnog stožera u sukob.

Dodao je kako ne bi ulazilo u to tko je u pravu, a tko ne. Očekujem od svih da se stane na loptu i vidi što i kako dalje, poručio je Vidović napominjući kako je sjednica Vijeća za obranu sazvana za 9. studenoga.

Potpredsjednik saborskog Odbora za obranu Ante Deur izrazio je uvjerenost da će se donijeti kvalitetna odluka u interesu Hrvatske vojske u okviru ustavnih i zakonskih ovlasti predsjednika Republike Zorana Milanovića, ministra brane Marija Banožića i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Roberta Hranja. Nema tu opredjeljivanja, postoje zapovjedi, naglasio je Deur, dodavši kako Vlada i ministar rade u interesu boljitka hrvatskih vojnika i časnika.

Željko Sačić rekao je kako sukob i verbalni rat predsjednika države i ministra obrane uznemirava građane, osobito hrvatske branitelje kao posljedica nedorečenosti zakona. Pozvao je Predsjednika i ministra da sukob riješene na način kako se to radi u civiliziranim zemljama u duhu Ustava i zakona.

Rebalansom povećana sredstva za MORH za 2,4 milijarde, na 7,188 milijardi

Članica Odbora i bivša ministrica obrane Željka Antunović drži da sukob predsjednika Republike i ministra obrane, odnosno Vlade ima svoje korijene i ne potječe od prije nekoliko dana, nego već dosta dugo, a tiče se, smatra, širine ovlasti zapovijedanja Oružanim snagama.

"To što rade je nedopustivo i neodgovorno, dodatno polarizira javnost, unosi neravnotežu, nesigurnost i narušava odnose unutar Oružanih snaga i nanosi štetu njihovu razvoju kao i sustavu nacionalne sigurnosti", ocijenila je Antunović.

Čini mi se da nikome nije previše u interesu da se to riješi konsenzusom i dogovorom iza zatvorenih vrata, ustvrdila je.

S jedne strane, kaže Antunović, Predsjednik traži novog ministra, ali čini mi se da bi se bilo tko na tom mjestu našao u istoj situaciji. S druge strane Vlada ne poduzima one korake koje bi mogla da to okonča, a to je da zatraži arbitriranje Ustavnog suda oko ustavnih ovlasti, odnosno saborskog Odbora za zakonodavstvo kada je riječ o Zakonu o obrani, smatra Antunović. Također, poručila je, rješenje je da svatko radi svoj posao uvažava i poštuje onog drugog ne bude tašt, bezobrazan, nepristojan i neprihvatljivog ponašanja s obzirom na funkciju na koju je biran od građana.

Članovi saborskog Odbora za obranu na sjednici su većinom glasova podržali Vladin Prijedlog izmjena Državnog proračuna za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. te Konačni prijedlog izmjena Zakona o izvršenju Državnog proračuna za 2021.

Rebalansom proračuna povećana su sredstva namijenjena Ministarstvu obrane RH (MORH) za 2,4 milijarde, na 7,188 što je najviše od Domovinskog rata.

Najveći dio odnosi se na nabavu i opremanje višenamjenskog borbenog zrakoplova, održavanje oružja i opreme te građevina, izvijestio je državni tajnik Ministarstva obrane Branko Hrg.