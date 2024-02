Odbor za pravosuđe oko izbora Turudića: 'Trebamo pozvati i Hrvoj Šipek, ima puno pitanja'

Odlukom parlamentarne većine, kandidat Ivan Turudić potvrđen je za nasljednika Zlate Hrvoj Šipek. Turudićev izbor bio je praćen brojnim kontroverzama zbog njegovog dopisivanja s Josipom Pleslić ex Rimac. Danas o njegovom izboru raspravljaju zastupnici na Odboru za pravosuđe.

- Ne mislim previše trošiti na raspravu o kandidatu, ali ono što moram navesti jest da smo kroz posljednjih nekoliko tjedana vidjeli da bez obzira što se pozivamo na transparentnost i proceduru, imamo toliko pitanja. A jedno od njih je kako su svi kandidati došli na Odbor i kako su prošli proceduru. Zato mislim da je potrebna ova rasprava, kojom bismo možda mogli razjasniti neke od nejasnoća - započeo je predsjednik Odbora Mišel Jakšić.

Za riječ se odmah javio Nikola Grmoja.

- Podržavam prijedlog, ali isto tako mislim da bi bilo dobro pozvati aktualnu državnu odvjetnicu, s obzirom na optužbe premijera Andreja Plenkovića o puštanju korespondencije između Turudića i Rimac iz redova DORH-a - rekao je Grmoja.

Urša Raukar-Gamulin podržala je prijedlog Nikole Grmoje.

- Od saslušanja na Odboru svjedočimo raznim dokazima, indicijama i pokazateljima da je Turudić suspektna osoba u smislu da postane glavni državni odvjetnik. Svjedočimo i različitim izjavama Plenkovića o sigurnosnim provjerama. Zbog stvari koje su izašle u javnost i istupa predsjednika Zorana Milanovića, smatram da je trebala biti provedena nova sigurnosna provjera. Iznad svega postoji javni interes i postoji problem povjerenja u pravosuđe, koje je u Hrvatskoj izrazito hitno. Zato je neophodno održati tematsku sjednicu - rekla je.

Stavovima kolega zastupnika pridružila se i Sandra Benčić.

- Trebao je proći sigurnosnu provjeru prije glasovanja i imenovanja, što jasno proizlazi iz zakona, koji jasno kaže da svi koji dolaze u sustav moraju proći sigurnosnu provjeru. Ako je moraju proći zamjenici, kako ne mora njihov šef? Ne postoji niti jedan validni argument da Turudić ne prođe sigurnosnu provjeru. Ono što mi se čini važnim jest činjenica da se sastajao sa Zdravkom Mamićem nakon što je izašao iz pritvora. To je bilo poznato Sigurnosno-obavještajnoj agenciji i ne znamo je li ta činjenica bila poznata Državnom sudbenom vijeću kad se procjenjivalo može li biti izabran za suca Visokog kaznenog suda. Ne znamo je li SOA-i priznao da je s Mamićem pričao o njegovom predmetu, ali to je prije nekoliko dana priznao u jednom javnom nastupu. Jesu li te činjenice bile poznate SOA-i i DSV-u ključna su pitanja i zbog toga tražimo deklasifikaciju tih detalja u izvješću, kao i novu sigurnosnu provjeru - rekla je Benčić i dodala da treba vidjeti je li Turudić SOA-i govorio istinu oko svojih susreta s Mamićem.

Potom je govorila zastupnica Dalija Orešković.

- Izborom Turudića HDZ je doveo u pitanje pravni poredak ove države i to je neprihvatljivo. Ako se ovo nastavi dalje, moći ćemo tvrditi da je HDZ srušio pravnu državu, a time i Hrvatsku kao državu u cjelini. Morate odstupiti, htjeli ili ne htjeli - rekla je Orešković.

Nakon brojnih istupa oporbenih zastupnika, u ime vladajuće koalicije oglasio se HDZ-ovac Krunoslav Katičić.

- Ne slažem se s većinom onoga što je rečeno, ali iz političkih razloga razumijem motive. Pred sobom imamo puno neistina, laži i da se ide za time da se ne poštuje institucije. Dolazimo djelomično i do činjenice da postoje dvostruka mjerila, od nepoštovanja do neznanja o provođenju zakonom određenih procedura. Zasigurno ovaj Odbor nije taj koji može raspravljati o radu sigurnosnih službi. Kad je bio izbor predsjednika Vrhovnog suda, procedura je bila ista, a sad odjednom se postavljaju pitanja sigurnosnih provjera. Naravno, pritom se izbjegava vremenski kontekst i spominju papiri koji nisu bili predočeni ovom Odboru, iako to nisu bili. Za gospodina Turudića postoji validna sigurnosna provjera i ona se, sukladno zakonu, provodi svakih pet godina - rekao je Katičić.