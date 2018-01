Ode ured: Prodaju Mesićevu vilu, cijena - prava sitnica!

Vila na Šalati, u srcu Zagreba, ima 650 četvornih metara, kotlovnicu, temeljito je uređena od podruma do krova - ne bi Mesić išao u čergu, sam je to rekao - a početna cijena joj je 6,211.627 kuna i pedeset lipa. Da je Ministarstvo državne imovine imalo malo više smisla za humor mogli su odrediti cijenu na 0,99 lipa...

Uz tu cijenu, morate imati na raspolaganju i jamčevinu od 310.510,38 kuna.

U oglasu koji je u subotu izašao u dnevnom tisku, Marićevo ministarstvo navodi kako je riječ o “porodičnoj stambenoj zgradi” (neobično je da je riječ “porodična” istisnula riječ “obiteljska”, ministar Marić je navodno jezični puritanac), zainteresiranima je objašnjeno i da vilu mogu pogledati 20. veljače i 1. ožujka, točno u podne, te da je zgrada upisana u zemljišne knjige.

Energetski razred je “E”, dodaje se, i to je to. Kupac koji odluči izdvojiti više od šest milijuna kuna za ovaj objekt uselit će se u zgradu koja odiše poviješću. Sagrađena 1937. godine, vila je prilikom useljenja ureda bivšeg predsjednika “sređena kao škatulica” - u obnovu krova uloženo je 275 tisuća kuna, ne računajući PDV, dok je u ostatak zgrade utrošeno još milijun kuna. Obnova nije bila raskošna, birani su relativno skromniji materijali, ali je sve izvedeno vrlo solidno. Bivši predsjednik na podu sobe nije morao držati lavor kako bi skupljao vodu koja prokišnjava, pa to neće morati ni budući stanari.

Ako ih bude. Jer šest milijuna kuna, pa i za ured bivšeg predsjednika, nije iznos koji danas može izdvojiti mnogo Hrvata - ali moguće je da vilu kupe i stranci. Lani se u tisku mogla pročitati procjena prema kojoj bi se za vilu moglo dobiti oko milijun kuna, pa je ova procjena vrlo hrabra.

Mesić je jedini od bivših predsjednika imao pravo na doživotni ured. Vlada Tihomira Oreškovića je na prijedlog HSP AS-a i Mosta odlučila ukinuti ured. Mesić se bunio, žalio Ustavnom sudu, ali je na kraju deložiran. Do ove su cijene došli vještaci, koji smatraju da najveću vrijednost vile čini lokacija, što i nije osobit kompliment Mesićevoj postdržavničkoj karijeri.