Odgođena je sjednica Odbora za Ustav, Grbin: Dosta je toga

Iako se je bilo najavljeno da će Odbor za Ustav u četvrtak raspravljati tko je nadležan odlučivati o izuzeću predsjednice Povjerenstva za odlučivanje u sukobu interesa Nataše Novaković, a koju je tražio premijer Plenković, sjednica je odgođena. Tu informaciju potvrdio je i Saboru potpredsjednik odbora Peđa Grbin (SDP).

- SDP to ne može prihvatiti i zbog toga ćemo danas tijekom dana tražiti da se ta sjednica održi što prije. Ovo je pitanje koje se ne smije više odugovlačiti. Premijer Plenković je pokušao sve što je mogao, ali mi mu to ne smijemo dopustiti - rekao je.

Prema saborskom poslovniku, ako predsjednik odbora ne sazove sjednicu, to može zatražiti jedna trećina članova odbora.

- Kao što smo vidjeli premijer Plenković je prošli tjedan, samo radi odugovlačenja, niti 24 sata prije održavanja sjednice Povjerenstva zatražio izuzeće predsjednice. Razlozi koje je naveo su naprosto smiješni. Smeta mu što je Novaković radila u HUP-u, a ne smeta ga što je Marić radio u Agrokoru. To što Plenković pokušava prodati nadam se da nitko pored zdravih očiju ne može progutati. To je čisto odugovlačenje. Tome moramo stati na kraj - poručio je Grbin.

U SDP-u su stava da o izuzeću Novaković može odlučivati samo Odbor za izbor i imenovanja.

- Ako HDZ smatra da postoji netko tko je meritorniji za donošenje te odluke, oni su slobodni to predložiti. Dosta je odugovlačenja, dosta je izbjegavanja odgovora - jasan je Grbin.

Branko Bačić (HDZ) odbacio je optužbe da se odugovlači.

- Naš zastupnik Tomislav Sokol, koji je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav je u Bruxellesu i ne može biti na sjednici i to je razlog odgađanja sjednice. Održat će se kada budemo imali kvorum koji dolazi iz redova vladajuće većine - pojasnio je Načić.

SDP-ov prijedlog da o izuzeću može odlučivati Odbor za izbor i imenovanja Bačić smatra miješanjem politike u rad Povjerenstva.

- Povjerenstvo bi trebalo samo odlučiti o tome jesu li argumenti Martine Dalić i Andreja Plenkovića takvi da se ona treba izuzeti. Grbin očekuje da Odbor za Ustav naloži Odboru za imenovanje da odluči o zahtjevu. Ima li Grbin punomoć Povjerenstva i Nataše Novaković da ih zastupa - upitao je HDZ-ovac.