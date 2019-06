Grbin: Mora se zaključiti tko je nadležan za izuzeće Novaković

Potpredsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđa Grbin predložio je da se na sjednici Odbora 6. lipnja zaključi tko je nadležan za odluku o izuzeću predsjednice Povjerenstva za odlučivanje u sukobu interesa Nataše Novaković.

Zasad nije jasno koji je saborski odbor, povjerenstvo ili upravni sud za to nadležan.

Podsjetimo, Povjerenstvo za odlučivanje u sukobu interesa nakon skoro šest mjeseci trebalo je u prošli petak odlučiti je li premijer prekršio dobra i zakonom propisana načela ponašanja dužnosnika u slučaju Agrokor.

No, kako je Andrej Plenković zatražio izuzeće šefice Povjerenstva Nataše Novaković, nije bilo odluke o slučaju Agrokor, formiranju tajne grupe koja je pisala zakon o izvanrednoj upravi, a zatim zaradila milijune provodeći ga u Agrokoru.

- Zahtjev za mojim izuzećem došao je jučer popodne i primorani smo stati s ovim postupkom dok nadležno tijelo odluči mogu li biti dio povjerenstva i odlučivati o ovom predmetu ili ne. Gledam li na ovo kao pritisak? Smatram da nam ovo otežava rad i ukoliko je premijer smatrao da me se treba izuzeti, bilo je dosta vremena da se to iskomunicira ranije, rekla je Nataša Novaković, šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Upitana je li to otežavanje postupka, Novaković je rekla: "Smatram da nam otežava rad."