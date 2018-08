Odgodili štrajk u CA: 'Država brine za sezonu, ne za radnike'

Županijski sud u Zagrebu u srijedu odlučuje je li zakonit štrajk u Croatia Airlinesu, no predstavnici sindikata u toj kompaniji sumnjaju da će sud donijeti presudu u njihovu korist i dopustiti im štrajk kojim traže sklapanje kolektivnog ugovora prema sindikalnom prijedlogu.

"Očekujem da danas završi ročište i da sud donese odluku da je najavljeni štrajk zakonit. Međutim, nakon jučerašnje odluke kojom nam je ukinuto osnovno ustavno pravo na štrajk, više ništa ne možemo biti sigurni", izjavio je prije početka ročišta Antonio Čorak, predstavnik sindikata Croatia Airlinesa.

Ako sud donese pravorijek da zahtjev za štrajkom nije zakonit, sindikat će, kaže, poštovati odluku suda i neće ići u štrajk. Ako sud pak dozvoli štrajk on bi tehnički najranije mogao početi u idući ponedjeljak.

Glavni tajnik Novog sindikata Tomislav Kiš novinarima je izjavio da nije optimističan i da očekuje da će biti donesena presuda protiv sindikata.

"U principu presuda o zakonitosti štrajka trebala bi biti tehnička i odnositi se na to jesu li ispunjeni preduvjeti za najavljeni štrajk, a ljudi se upuštaju u to da prosuđuju jesu li zahtjevi sindikata zakoniti. Preduvjeti su ispunjeni - mirenje kao i najava štrajka, po meni nema problema, no čini mi se da neće biti tako", rekao je Kiš.

Ističe i da je država kao poslodavac brinući se za turističku sezonu, zaboravila na one ljude koji rade.

Zaposlenicima Croatia Airlinesa više-manje prava ne rastu, ona su im mala, a njihova važnost je toliko velika da se uključio i vrh države. I sada nitko ne želi s njima sjesti i razgovarati što ih muči da se to riješi nego se manipulira.

"Mogu reći da prepoznajem rukopis koji se čita iza, to je meni dosta poznati rukopis, a uprava je kroz nekoliko svojih postupaka pokazala da je beskrupulozna i nemoralna zato što se u prethodnoj tužbi koristila nedopustivim pravnim sredstvom protiv sindikata", kaže Kiš.

Jučer je zagrebački županijski sud donio o odluku o privremenoj zabrani štrajka u Croatia Airlinesu, koji je trebao početi jutros u 6 sati, uz obrazloženje da bi on prouzročio nenadoknadivu štetu toj kompaniji u državnom vlasništvu.