Odgojiteljica u Zagrebu lijepila djeci usta, vratili je na posao! Majka: Plakala sam, strah me

U vrtiću u Trnskom odgojiteljica je lijepila djeci usta selotejpom i vezala im je ruke.

Inspekcija je preporučila opomenu uz mogućnost otkaza, a vijeće u vrtiću izglasalo je da je se vrati na posao, piše HRT, koji je razgovarao i s majkom djeteta kojem je odgojiteljica zalijepila usta.

- Prvo smo mislili da nije istina, djeca pričaju, ali onda smo mi roditelji pokrenuli temu na WhatsApp-u i ravnateljica me nazvala i rekla mi je da dođem. S njom je bila psihologinja. Rekle su mi da je ta odgojiteljica mom djetetu zalijepila selotejp na usta jer se beljio ili rekao nešto prosto. A dotad niti jednu opasku nisam čula da radi išta slično! Čekala sam da nešto poduzmu, zvala sam sve istitucije, rekli su mi da su joj ravnateljica može dati opomenu, a da je sve na vrtićkom vijeću - ispričala je majka.

'Rekao mi je da ne želi više u vrtić'

Kad je saznala da je Vijeće izglasalo da se odgojiteljica vrati na posao, bila je u šoku.

- Plakala sam, uhvatio me još veći strah! Pa ona se sutra može vratiti na posao. Dijete je sad dobro, jer to je bilo prije nekoliko mjeseci, ali prije nego smo saznali za to imalo je noćne more, vrištalo je usred noći i nije htio u vrtić. Molio me da više ne ide, a kad je otišla na bolovanje kad se sve saznalo, rekao mi je da ne bi htio da se ona vrati - dodala je.

O ovom slučaju jučer je pričao i ministar Radovan Fuchs, koji je rekao kako je ponašanje odgojiteljice nedopustivo.