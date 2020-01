Odgojiteljicama opomena pred otkaz: Curice odšetale iz vrtića

Tri djevojčice samostalno su išetale prošlog tjedna iz dječjeg vrtića Šumska jagoda na Svetom duhu u Zagrebu. Odgajateljice punih sat vremena nisu primijetile da su curice nestale. Sve je, na sreću, završilo sretno, iako su djevojčice bez nadzora prelazile ceste i nepregledne pješačke prijelaze.

- To su tri djevojčice koje su dosta glasne i okupiraju pažnju. Ne mogu vjerovati da je odgajateljicama trebalo sat vremena da primijete kako djevojčica nema - rekao nam je jedan od roditelja.

Iz Gradskog ureda za obrazovanje grada Zagreba, priopćili su kako je u Dječjem vrtiću Šumska jagoda došlo do kršenja Programa mjera sigurnosti koji se provodi u svim zagrebačkim vrtićima.

- Odgovornim odgojiteljicama izrečene su disciplinske mjere opomene pred otkaz. Povjerenstvo za nadzor, koje je u dječji vrtić „Šumska jagoda“ uputio Gradski ured za obrazovanje, utvrdit će sve činjenice i eventualne odgovornosti ravnateljice, kao i drugih djelatnika vrtića - stoji u priopćenju.

Djeca su u utorak 21.1. oko 15.00 sati jela užinu u vrtiću, dok su se oko 15.30 sati s odgajateljicama uputili u dvorište vrtića na igru. U dvorištu je tada bilo 64 djece, odnosno svaka od četiri odgajateljice pazila je na grupu od 16 djece.



Rekonstrukcija događaja:

15.30h - Tri djevojčice samostalno su izašle iz vrtića i pješice se uputile do malog parka Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija gdje su provele neko vrijeme.

Nakon toga pješice bez nadzora kreću prema Bijeniku, prolaze križanje „Trsje“ i prelaze cestu na nepreglednom pješačkom prijelazu i odmaraju se na klupici kod autobusne stanice. Šetnju su produžile do adrese Bijenik 10, a navodno su čak viđene i kod dućana Decentia na adresi Bijenik 5.

Kreću pješice natrag prema Črnomercu, istim putem kojim su došle. Prolaze pored vrtića i nastavljaju Krčelićevom ulicom prema Črnomercu. Tu ih je iz automobila prepoznao dječak iz susjedne vrtićke skupine, što je potaknulo sumnju kod njegovog tate (koji ga je vozio).

Tata ih je iz auta pitao kuda idu, na što su one odgovorile kako ih mama čeka kod Konzuma na Črnomercu. Tata nije bio siguran u priču pa ih je odlučio otpratiti do Konzuma. Kad su stigli ustanovio je kako ih nitko ne čeka, zbog čega je posumnjao u cijelu priču i pitao ih za adrese gdje žive. Kako su same znale gdje žive odlučio ih je sam odvesti njihovim kućama.

16.35h – Majke dviju djevojčica dolaze po djecu u vrtić u razmaku od nekoliko minuta i nalaze uspaničene odgajateljice koje priznaju kako ne znaju gdje su 3 djevojčice iz skupine. Tada kreće unutarnja pretraga objekta, koja se širi prema vanjskom dijelu.

16.45 - Tata je doveo djevojčice na adresu jedne od njih, gdje roditelja nije bilo doma, ali je prepoznao jednog od stanara koji je tada bio doma.

16:47 - Stanar je nazvao oca jedne od djevojčica s ciljem da ga obavijesti o događaju. Otac nije bio u mogućnosti odmah se javiti, pa je Tata odveo djevojčice na adresu gdje žive druge dvije djevojčice.

Na drugoj adresi također nije bilo roditelja, niti ikoga tko ih može preuzeti, pa ih je slučajno prepoznala susjeda. Susjeda ih je preuzela i kontaktirala majku jedne od njih. U međuvremenu je u vrtiću ustanovljeno kako treba pozvati policiju, ali kako se u tom trenutku saznalo gdje su djeca, policija nije pozvana.

Majka jedne od djevojčica je otišla po sve 3 i dovezla ih je u vrtić.

U vrtiću je obavljen razgovor između odgajatelja, psihologa, djece i roditelja u zajedničkoj prostoriji.



- Žena je došla u vrtić po dijete i bila apsolutno šokirana kada je shvatila da se ne zna gdje su djeca. Srećom, ubrzo su pronađena i sve je dobro završilo. Imali smo sreće što ih je čovjek koji ih je pronašao dobar, jer scenariji koji su se mogli odviti su strašni - ispričao nam je jedan od roditelja.

Sljedeći dan svi su roditelji pozvani na sastanak gdje im je vrtić uputio ispriku. Na zahtjev jednog od roditelja, vrtić je uputio i službeno pismeno očitovanje, ali u kojem nije konkretizirano što se dogodilo.

- Dječji vrtić Šumska jagoda će pojačati kontrolu provedbe Programa mjera povećanja sigurnosti s ciljem eliminiranja kriznih događaja, s ciljem poticanja doprinosa svakog pojedinca u stvaranju optimalnih uvjeta i povećanja efikasnosti u ostvarivanju djetetovih prava na sigurnost i zaštitu u području odgojno obrazovnog rada - stoji u pismenom očitovanju.

Roditelji djece žele da se ovakvi propusti ne događaju te da nadležne ustanove provode češće kontrole i inspekcije kako bi se povećala sigurnost djece.

O slučaju je obaviješten Prosvjetni inspektorat Ministarstva znanosti i obrazovanja, ministrica Divjak i Gradski ured za obrazovanje grada Zagreba.

Iz Dječjeg vrtića Šumska jagoda rekli su nam kako je ravnateljica trenutno zauzeta te će nam se službeno očitovati kada svi službeni procesi u vrtiću budu gotovi.

Tema: Hrvatska