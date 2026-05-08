FELJTON: TRI DANA SVIBNJA PLUS+
Odjednom je Ilicom prema Črnomercu krenula Luburićeva kolona. Odahnuli smo...
Osmoga svibnja 1945. Zagreb je - to se malo zna - umalo razoren. U gradu je tih dana bilo skoro milijun ljudi; "muhadžira", migranata, današnjim rječnikom rečeno...
Katolici su, tog osmog svibnja 1945. slavili Svetog Petra Tarantskog. Sunce u Zagrebu izašlo je u u 5.35 minuta a zašlo u 20.11 sati, doznajemo iz onodobnih novina.
