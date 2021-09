U Hrvatskoj je u kolovozu 2021. godine ostvareno 4,3 milijuna dolazaka i 30,7 milijuna noćenja, odnosno 59 posto više dolazaka i 46 posto više noćenja nego lani.

U usporedbi s rezultatima 2019. godine, u kolovozu ove godine ostvareno je 86 posto dolazaka i 93 posto noćenja, navode iz Hrvatske turističke zajednice.

Pri tome su strani turisti ostvarili 26,7 milijuna noćenja, dok su domaći turisti ostvarili 4 milijuna noćenja, pokazuju podaci eVisitora.

Vodeće županije po noćenjima

Dubrovnik se u kolovozu progurao na vrh najpopularnijih destinacija sa 164 dolazaka, Split je drugi s 160.000, a Rovinj treći sa 149.000.

Najviše tursita stiglo je iz Njemačke, Poljske, Austrije i Češke te Slovenije.

- S rezultatima u prvih osam mjeseci možemo biti zadovoljni i ovim putem se zahvaljujem svima na trudu, radu, prilagodljivosti i odgovornosti. Turistička godina se nastavlja, a o tome najbolje svjedoči činjenica da u ovom trenutku u Hrvatskoj boravi još oko 680.000 turista što je na razini broja turista koje smo imali u ovo vrijeme 2019. godine. To je odlična najava za rujan u kojem želimo nastaviti u istom ritmu kako bismo dodatno potaknuli gospodarski razvoj i osigurali turizmu još bolju startnu poziciju tijekom sljedeće godine. Posebno me veseli činjenica što prije svega ostvarujemo odlične financijske rezultate. Naime, vrijednost fiskaliziranih računa u turističkim djelatnostima tijekom prethodnog mjeseca bila je za 21 posto veća nego u kolovozu 2019., dok je na razini godine njihova vrijednost iznosila gotovo 18 milijardi kuna što je oko 84 posto vrijednosti iz prvih osam mjeseci 2019. godine. Vjerujem da će to biti svima poticaj da nastavimo stavljati naglasak na kvalitetu za kojom postoji značajna potražnja te održivo poslovanje koje je temelj razvoja turizma - istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Prema vrsti smještaja najviše noćenja ostvareno je u objektima u domaćinstvu, kampovima i hotelima, od čega su najveći rast u odnosu na proteklu godinu ostvarili kampovi (93 posto više) i hoteli (86 posto više noćenja) nakon čega slijedi privatni smještaj i čarter s rastom od oko 35 posto u noćenjima. U odnosu na kolovoz 2019. godine, najbolji rezultati ostvareni su u kampovima i čarteru koji su ostvarili 2 posto više noćenja (kampovi) nego u kolovozu 2019., odnosno 1 posto više noćenja (nautika – čarter).

- Iza nas je glavni dio ljetne sezone u kojem je cjelokupni hrvatski turistički sektor odradio izvrstan posao. Pred nama su tjedni u kojima, prema najavama naših najvažnijih partnera i turoperatora, možemo očekivati vrlo dobar turistički promet. Za posezonu smo pripremili nekoliko promotivnih aktivnosti kako bi našoj zemlji osigurali daljnju vidljivost na turističkom tržištu kao kvalitetne, raznolike i prije svega sigurne destinacije u kojoj se poštuju propisane epidemiološke mjere - izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, nadodavši kako će dio aktivnosti poput „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“ biti usmjereni prema Hrvatskoj kako bi čim veći broj domaćih gostiju motivirali na putovanje i istraživanje naše zemlje.

U prvih osam mjeseci ove godine u Hrvatskoj ostvareno je 10,7 milijuna dolazaka i 67,9 milijuna noćenja, odnosno 56 posto više dolazaka i 43 posto više noćenja nego u prvih osam mjeseci 2020. godine. Pri tome su u Hrvatskoj najviše noćenja ostvarili gosti iz Njemačke (15,9 milijuna), zatim slijede domaći turisti (10,1 milijun), gosti iz Slovenije (7,9 milijuna), Poljske (5,8 milijuna) i Austrije (4,9 milijuna). Najviše je turističkih noćenja ostvareno u Istarskoj (18,9 milijuna), Primorsko-goranskoj (12,6 milijuna) te u Splitsko-dalmatinskoj županiji (12,4 milijuna), dok su najpopularnije destinacije bile Rovinj s 2,7 milijuna noćenja te Vir i Poreč s 2 milijuna noćenja.