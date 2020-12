Došla sam preuzeti automobil kojeg mi je digao pauk, kad mi se na sedmogodišnjeg sina srušio zid Obala i lučica. Smrzla sam se! Na svu sreću, nije mu palo na glavu nego po rukicama. Bile su sve krvave, natučene, obrisala sam ih i dezinficirala, a dijete sam za svaki slučaj odvela liječniku. Nije mu ništa, dobro je, ali smo se oboje bili pošteno prepali. Ne govorim vam ovo zbog eventualne tužbe, neće biti posljedica takvog tipa, ali želim upozoriti građane da je tamo opasno i da paze da se kome ne dogodi nesreća, rekla nam je u srijedu D.P. (33), mlada zadarska majka.

Po kiši i južini išla je po sina u Osnovnu školu Petra Preradovića na zadarskom Poluotoku.

- Parkirala sam pola na parkirnom mjestu, a pola na mjestu za dostavu kafića jer nije bilo mjesta, ispred škole. Upalila sam sva četiri žmigavca i izišla iz auta kad se začulo školsko zvono. Zadržala sam se tek toliko da dijete izađe iz učionice, manje od tri minute. Auta mi već nije bilo. Inače je jedan djelatnik Obala i lučica meni i prijateljici prije toga rekao da se možemo tu zaustaviti na kratko kad je ružno vrijeme, da nije nikakav problem. A grad je prazan, nema nikakve dostave - rekla nam je i dodala da su joj svejedno "dignuli" auto, no da je otišla platiti.

- Sin i ja stavili smo kapuljače na glavu, kišobrane nismo imali, i otpješačili nekoliko stotina metara do Obala i lučica. Sin je samo stajao odmah kraj mene dok sam plaćala na blagajni, nije ni skakao ni plesao ni lupao nogama u zid kad se to srušilo. Otpalo je sve do šipki od armiranog betona s oko dva metra visine, katastrofa. Djelatnici su mi rekli da su u više navrata tražili od grada da to popravi, jer da pada i s nadstrešnice te da su n koncu sami štapovima otukli žbuku s plafona da ne ubije nekoga. Tamo dolazi puno ljudi svakodnevno i ne bih htjela da netko strada. Mislim da je moja građanska dužnost na to upozoriti - rekla je D.P.

O derutnoj zgradi pitali smo i Grad Zadar, vlasnika komunalnog poduzeća Obala i lučice. Čim stigne odgovor, objavit ćemo ga uz tekst.