Policija sve istražuje: 'Dizalo u kojem je dječak ozlijeđen je bilo servisirano prije tek tri dana'

Dječaka su nakon intervencije vatrogasaca djelatnici Hitne pomoći morali dva puta reanimirati. Nakon dolaska u bolnicu ustanovljeno je da je dječak pozitivan na koronu

<p>Mirnu nedjelju popodne stanarima zgrade u Ulici Frane Bulića 3 u Zagrebu prekinuli su jezivi krikovi koji su dopirali iz lifta, u kojem se odvijao pravi horor.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>- Ja vam ne mogu točno reći što se dogodilo, ali pretpostavljam da se dijete uspaničilo kad je lift krenuo i pokušalo otvoriti vrata, koja se i inače mogu otvoriti dok je lift u pogonu. Prilikom pokušaja ‘bijega’ dječak se zaglavio. Lift se zbog otpora sam zaustavio pa je on tako ostao prignječen između katova - ispričao nam je potreseni susjed iz Bulićeve 3. </p><p>Šestogodišnji dječak je, prema riječima susjeda, trebao s ocem ići u šetnju, no dok je otac obuvao cipele nekoliko metara dalje, dječak je, vjerojatno u igri, pokrenuo lift. Kad je lift krenuo, on se uplašio i probao izaći.</p><h2>Prignječen između katova </h2><p>No neuspješno. Ostao je prignječen između katova. Od silnih bolova dječak je nemoćno vrištao dok nije izgubio svijest. Kad su, uznemireni vriskovima, izletjeli iz stana i vidjeli što se događa, susjedi su odmah pozvali vatrogasce, policiju i Hitnu pomoć, a neki su pokušali pomoći dječaku, no bez uspjeha.</p><p>Njegov otac nemoćno je zapomagao. Brzom intervencijom vatrogasci su uspjeli osloboditi šestogodišnjaka u samo tri minute, a u pomoć su im priskočili policajci.</p><h2>Dvaput ga reanimirali </h2><p>Oni su nesretnog dječaka brzo iznijeli iz zgrade, gdje ga je čekala spremna ekipa Hitne pomoći. Stanari zgrade koji su svjedočili potresnom spašavanju dječaka ispričali su nam da ni sami spasioci nisu mogli suspregnuti suze nakon obavljene intervencije. Hitna pomoć intervenirala je i zbog oca te jednog susjeda, koje je nesreća strašno potresla. Zbog kritičnog stanja u kojem se dječak nalazio djelatnici Hitne morali su ga reanimirati na putu do bolnice.</p><p>Zatim su ga i drugi put morali reanimirati na hitnom prijemu KBC-a Rebro. Šestogodišnjak je hospitaliziran na jedinici intenzivnog liječenja, kamo je stigao životno ugrožen, s iznimno teškim ozljedama glave i prsnoga koša, a liječnici su se satima borili za njegov život. Također, prilikom primanja dječaka u bolnicu ustanovili su da je pozitivan na korona virus, no liječnici su potvrdili da to nije nimalo utjecalo na njegovo trenutno stanje. U ponedjeljak su iz KBC-a Rebro priopćili da je dječak stabilno te da je sretna okolnost što unatoč ozljedama glave nema težih oštećenja mozga. Liječnici su obavili sve pretrage i snimanja, magnetsku rezonanciju i CT, koje su pokazale da su u ovoj strašnoj nesreći dječaku najviše stradali jetra i pluća zbog nagnječenja.</p><p>Dijete je i dalje na respiratoru, no mehanička potpora disanja ipak mu treba u manjoj mjeri nego na početku liječenja. S obzirom na to da nema oštećenja mozga, liječnici se nadaju da se stanje s jetrom i plućima neće zakomplicirati, a dječak ima dobre šanse za oporavak.</p><p>Susjedi kažu da se dječak s roditeljima i sestrom nedavno doselio u zgradu.</p><p>- Zgrada je stara kao i lift, međutim lift je prije godinu dana prošao obnovu, ali očito ne dobru. Dok se voziš njime, možeš otvoriti vrata - priča nam susjed te dodaje kako bi liftovi u centru trebali biti sigurniji, posebno za djecu. S njim se slaže i starija gospođa iz Bulićeve 3 s kojom smo razgovarali.</p><h2>Dizalo nedavno servisirano </h2><p>- Ja sam nekoliko puta opominjala našu predstavnicu stanara da lift nije siguran za djecu, no ona je tvrdila da je sve u redu - kaže nam gospođa.</p><p>Kontaktirali smo i predstavnicu stanara, koja nije željela komentirati događaj, ali nam je kratko odgovorila da je dizalo obnovljeno prije dvije godine te da se od tada redovito servisira.</p><p>Tako je posljednji servis bio u petak, 4. prosinca, dva dana prije tragedije. Kontaktirali smo i tvrtku koja je zadužena za servis lifta, no iz tvrtke nisu imali nikakvih komentara.</p><p>Iz PU zagrebačke do kraja pisanja ovog teksta priopćili su da se policijski očevid još provodi.</p>