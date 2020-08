'Odluka da je cijela Hrvatska rizična nije fer, ogorčeni su i Austrijanci koji su htjeli doći'

<p>Razumijem da se austrijska vlada brine za svoje državljane, no strah nije dobar savjetnik. Ishitreno su reagirali, rekao je za 24sata veleposlanik RH u Austriji <strong>Daniel Glunčić</strong>.</p><p>Mnogi Austrijanci koji ljetuju u Hrvatskoj krenuli su put domovine nakon što je austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova u petak izdalo upozorenje o neputovanju u Hrvatsku i svrstavanju RH u skupinu “rizičnih zemalja” najvišeg, 6. stupnja, zbog znatnog porasta broja novozaraženih u Hrvatskoj. </p><p>Odluka je na snazi od ponedjeljka u ponoć. Povratnici s godišnjih odmora iz Hrvatske od ponedjeljka moraju pokazati aktualni negativni test na korona virus ili se u roku od 48 sati podvrgnuti testiranju.</p><p>- Bila je to munjevita odluka. Nismo imali mogućnost za dijalog niti im u suradnji s našim Ministarstvom zdravstva poslati ekspertizu. Naše veleposlanstvo zvali su i mnogi Austrijanci koji su bili izvan sebe jer su željeli ljetovati u Hrvatskoj. Odgovorili smo im da nam je žao, no da se moraju obratiti nadležnim austrijskim institucijama - kaže nam veleposlanik Glunčić ističući kako je “neshvatljivo da se austrijska vlada odlučila za upozorenje o putovanju namijeniti cijeloj Hrvatskoj”. </p><p>- Odluka nije fer. Nije mi jasno zašto Austrija nije izdala djelomično upozorenje za putovanja. Recimo, broj zaraženih Covid-19 u Istri je zanemariv. Mislim da je upozorenje za putovanje apsolutno nepravedno - kaže nam Glunčić dodajući kako će se veleposlanstvo, u suradnji s MVP-om i našim drugim institucijama, informirati o situaciji u Hrvatskoj austrijsko Ministarstvo zdravstva, koje je ključno za donošenje odluka, i uvjeriti ih da se zabrane, ako ih treba biti, odnose na pojedina područja a ne na cijelu zemlju. </p><p>Ministar vanjskih poslova Austrije Alexander Schallenberg rekao je kako je preporuka bila da se cijela Hrvatska stavi na listu jer su ondje Austrijanci mobilni svojim automobilima.</p>