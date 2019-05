Odluka koja bi mogla uzdrmati Plenkija: Znao je sve o Borgu?

Vjerodostojno. To je predizborni slogan HDZ-a i samog premijera Andreja Plenkovića na osnovu kojeg je dobio prošle izbore, formirao Vladu i vodi državu. Ali u petak će premijer Plenković vrlo vjerojatno i službeno biti proglašen - nevjerodostojnim.

Povjerenstvo za odlučivanje u sukobu interesa nakon skoro šest mjeseci donijet će odluku je li premijer prekršio dobra i zakonom propisana načela ponašanja dužnosnika u slučaju Agrokor.

U Povjerenstvu do odluke o tome ne žele uopće razgovarati, ali ako se pročita odluka u slučaju njegove bivše potpredsjednice Martine Dalić i ono zbog čega je protiv Plenkovića pokrenut proces, izgledno je da bi premijer u petak trebao dobiti moralnu i političku pljusku.

Iako su slučaj Agrokor i formiranje tajne grupe koja je pisala zakon o izvanrednoj upravi, a zatim zaradila milijune provodeći ga u Agrokoru, pomali pali u zaborav, tek sad će biti donesena konačna odluka o Plenkovićevoj ulozi.

Nije govorio istinu u Saboru

Povjerenstvo je odlučilo pokrenuti postupak protiv premijera još u prosincu, i to nakon što je skupilo dovoljno podataka i očitovanja iz Vlade. Za Plenkovića sumnjaju da je prekršio nekoliko načela i obmanjivao javnost da nije znao tko su članovi tzv. skupine Borg na čelu s bivšim izvanrednim povjerenikom Antom Ramljakom.

- U očitovanju Vlade, kad je pokrenut postupak nepovjerenja, nigdje se ne navodi da se rješenju krize u Agrokoru pristupilo tako da je formirana neformalna radna skupina stručnjaka. Nije navedeno ni da je Ante Ramljak bio član te skupine. Isto tako, tijekom rasprave, iako su pojedini zastupnici zahtijevali da se navedu osobe koje su sudjelovale u izradi zakona, dužnosnik Andrej Plenković, iako je imao saznanja o njima, jer je s njima održavao sastanke, nije to naveo - samo je dio obrazloženja Povjerenstva o tome zašto pokreće postupak protiv Plenkovića, i to za povredu načela vjerodostojnosti iz Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

Novaković pala na formalnosti

No Plenković ne bi mogao ispasti samo nevjerodostojan, nego i službeno netransparentan, neodgovoran i nesavjestan. I to jer je znao tko su članovi skupine Borg, to je tajio javnosti, nije poduzeo nikakve radnje da zatim spriječi Ramljaka da kao svoje savjetnike uzme ostale iz grupe Borg i dobiju milijunske naknade iako je znao da su oni sudjelovali u pisanju zakona.

Plenković je, podsjetimo, na početku tvrdio da ništa ne zna, a Vlada je davala očitovanja s tim stavom. Ali nakon objave mailova i svjedočenja postalo je jasno ne samo da je sve znao, nego da je i predložio neke članove grupe, a kod njega u kabinetu su se održavali i sastanci.

Krajem prošle godine, za gotovo identične stvari, Povjerenstvo je odlučilo da je Martina Dalić povrijedila načela djelovanja propisana zakonom: nije postupala odgovorno, transparentno i vjerodostojno.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U utorak navečer je baš predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić u Saboru objavio da je Upravni sud srušio tu odluku Povjerenstva, i to jer je njegova predsjednica Nataša Novaković bila zaposlenica Hrvatske udruge poslodavaca čiji je član bio i Agrokor.

No sud nije ulazio u odluku o Dalić.

- Sud nije odlučivao ni jesam li ja u sukobu interesa, nego se radi o formalnosti - rekla je Novaković.

Sud je odluku vratio na ponovno odlučivanje jer Povjerenstvo nije odlučivalo o tome treba li se ili ne Novaković izuzeti iz odlučivanja. Čak i da se Novaković izuzme, Povjerenstvo bi moglo ponovno donijeti istu odluku. Inače, HUP okuplja većinu poduzetnika u Hrvatskoj, a Novaković se kao zaposlenica uopće nije bavila Agrokorom.

Ministri sve češće u problemima

Po istom principu, onda bi se trebala izuzeti od odlučivanja o svim tvrtkama koje su članice Udruge poslodavaca ako se nađu pred Povjerenstvom, pa bi njezina uloga predsjednice postala besmislena.

Plenković će se tako pridružiti brojnim dužnosnicima svoje Vlade koji su pod lupom Povjerenstva. Zadnji je Ministar državne imovine Goran Marić, čija supruga je prije 11 godina prijavila zemljište vrijedno 1,1 milijun kuna, ali onda je sve prepisala na sina, a na zemljištu u Zagrebu u međuvremenu je niknula vila.