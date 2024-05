'Odluka tužitelja suda u Haagu da traži uhidbeni nalog za Netanyahua je skandalozna!'

Izraelski dužnosnici u ponedjeljak su osudili objavu ICC-a da je glavni tužitelj zatražio uhidbene naloge za premijera i ministra obrane, nazvavši to "zločinom povijesnih razmjera" i "skandaloznim" potezom. Glavni tužitelj ICC-a Karim Khan zatražio je od sudaca Međunarodnog kaznenog suda (ICC) da odobre uhidbene naloge za tri Hamasove vođe i dvojicu izraelskih čelnika zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom sedmomjesečnog rata u Gazi, objavljeno je u ponedjeljak na web stranici suda.

U obrazloženju zahtjeva za odobravanjem uhidbenih naloga Khan navodi da, na temelju dokaza koje je prikupio i analizirao njegov ured, postoje razumni temelji za vjerovanje da su Yahya Sinwar (vođa islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze), Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, poznatiji kao Deif - zapovjednik oružanog krila Hamasa tzv. brigada Al-Qassam i čelnik Hamasova politbiroa Ismail Haniyeh kazneno odgovorni za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene na teritoriju Izraela i Države Palestine od barem 7. listopada 2023., a izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Yoav Gallant od 8. listopada.

Izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz nazvao je potez ICC-a "skandaloznim" te naglasio da nijedna sila na zemlji neće spriječiti Izrael da povrati taoce i sruši Hamas. Kazao je da je otvorio "posebnu ratnu sobu" kako bi se suprotstavili potezu ICC-a.

Israeli Prime Minister Netanyahu arrives to his Likud party faction meeting at the Knesset,in Jerusalem | Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS

Ministar izraelskog ratnog kabineta Benny Gantz kazao je da se radi o "zločinu povijesnih razmjera".

"Povlačiti paralele između čelnika demokratske zemlje odlučne braniti se od prezira vrijednog terora vođa krvožedne terorističke organizacije (Hamasa) duboko je iskrivljavanje pravde i očigledan moralni pad", rekao je Gantz.

Izraelski opozicijski čelnik Yair Lapid osudio je kao "katastrofu" objavu ICC-a, te je izrazio nadu da će američki Kongres osuditi potez suda.

Visoki dužnosnik Hamasa kazao je da odluka suda da zatraži uhidbene naloge i za trojicu vodećih militanata Hamsa "izjednačuje žrtvu i počinitelja". Sami Abu Zuhri rekao je da ICC daje potporu Izraelu da nastavi s "istrebljivačkim ratom" u Gazi.