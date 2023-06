'Odluka Ustavnog suda je skandalozna, ne odustajemo od razlikovanja člana i nečlana'

Premijera smo upoznali sa svim zahtjevima i problemima pojedinačnih sindikata, i to na njegovu inicijativu. Dva najveća sindikata u obrazovanju prije nekoliko tjedana su istaknuli svoj zahtjev za rastom plaća za sve zaposlene od 10 posto. Premijer je uvidio da je potrebno iznaći jedinstveno rješenje za sve zaposlenike i ovo je najsindikalniji pristup do sada u dogovorima s Vladom, poručila je predsjednica sindikata učitelja Sanja Šprem nakon sastanka svih reprezentativnih sindikata javnih i državnih službi s Vladom.

Rezultat sastanka je, otkrio je premijer Andrej Plenković, rast plaća za 219.000 službenika u javnim i državnim službama.

- I to tako da bi plaća porasla za 100 eura neto onima koji imaju najmanje plaće. To su ljudi s koeficijentima 0,631-1,00. 80 eura bi rasla plaća onima s koeficijentima 1,111 do 1,523, a za 60 eura onima s koeficijentom 1,530 do 1,867 - dodao je.

Najavio je da bi se odluka primjenjivala već za plaću u lipnju, a bila bi isplaćena u srpnju.

- Dakle, netko tko danas ima plaću na temelju najnižeg koeficijenta porasla bi mu plaća za 18-19 posto. To je značajno povećanje i još jednom potvrđuje našu zajedničku želju da posebno pomognemo onima koji imaju najniža primanja - naglasio je.

S time su, dakle, sindikati zadovoljni, ali ne i odlukom Ustavnog suda o regresu, koji je "srušio" odredbu u novom Zakonu o radu kojom se dijele članovi i nečlanovi sindikata i kojom bi članovi dobili veći regres od onih koji nisu članovi. Premijer je najavio kako će onda svi dobiti 300 eura regresa.

- Za nas sindikate je ta odluka skandalozna i neprihvatljiva. Nakon 20 godina trpljenja nepravde u odnosima članovi i nečlanovi sindikata moramo iznaći model da se to pitanje regulira. Sindikati ne odustaju od razlikovanja člana i nečlana - rekla je.

