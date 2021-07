Čuj, imam za tebe jedno malo pitanje. Sada sam bila kod šefa Odjela za promet pa me zanima jesi li ti spreman sufinancirati jedan mali poklon? - pitala je Jelena Barišić Ivana Papića u rujnu 2020.

Ona je u tom trenutku bila voditeljica građevinskih radova u Bipi, a Papić je poduzetnik koji je imao problema s dozvolom za projekt. Barišić je ranije u nadležni gradski ured već predala papire, ali stvar je zapela pa ona stvari pokušava riješiti na već poznati način u Hrvatskoj.

Barišić tada zove Papića.

- Je l' Kotrla? Odmah sam ti htio napisati da ne trebaš praznih ruku ići. Znam ja njega... Koliko para traži? - pita Papić.

- Trinaest dijeljeno na dva je 650 - odgovara mu ona.

-Dobro - odgovara Papić..

- No ne sada, već kada se izda - pojašnjava ona.

To je tajno snimljeni razgovor između Barišić i Papića koji je dio Uskokove istrage s pet krakova koja razotkriva korupcijsku ostavštinu Milana Bandića.

Papić i Barišić osumnjičeni su u dijelu istrage u kojem su gradski djelatnici primali mito od poduzetnika ra rješavanje dozvola. Uhićeno je 10 ljudi na čelu s Milivojem Kotrlom koji je bio voditelj Odsjeka za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja u Sektoru za promet grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje.

Kotrla je priznao istražiteljima da je primao mito i nakon opsežne obrane pušten je da se brani sa slobode.

Kako se poslovalo u Zagrebu za vrijeme Milana Bandića može se čuti iz brojnih tajno snimljenih razgovora u kojima se dogovara tko će kome i koliko novca dati.

- Idem večeras na skupu kavu u Zaprešić, a mi se vidimo drugi put.

Skupa kava je sastanak s Kotrlom. Barišić i Papić se 11. rujna lani sastaju u Papićevom lokalu u Maksimiru, a nakon kraćeg vremena Papić iz muške torbice vadi bijelu kuvertu i daje je Barišić, a ona je sprema u svoju torbicu.

- To je za gospodina. Tražio me da mu to sinoć donesem u Zaprešić. Rekla sam mu da ne mogu 10.000 dignuti na bankomatu- kaže ona Papiću, nakon što je uzela novac.

- On je trebao biti pročelnik - kaže joj Papić kroz smijeh te je pita: Što me nisi nazvala da ti donesem?

I Barišić i Kotrla priznali su ono što im se stavlja na teret.

- Točno je da sam primio mito. Jelena Barišić je projektantica i žalila se rješenje o naknadi koju je potrebno platiti za dodatna parkirana mjesta. Dogovorili smo da napiše žalbu, a za to mi je nakon što je donesena odluka u čijoj sam izradi i ja sudjelovao, dala novčanu naknadu od 1300 eura. Oko toga nisam razgovarao s Papićem već s njom, koja mi je neposredno predala novac - rekao je Kotrla.

Priznao je i da je po sličnom principu uzeo i 5000 eura od Krešimira Huzjana te da je zajedno sa Zdravkom Čabrajom za novčanu naknadu riješio problem Ivanu Rukavini.

- Ovome ću reći cijenu 25, a onome dati 20, pa ćemo nas dvojica podijeliti 5000 kuna, da imamo za kavu - rekao je Čabraja Kotrli u jednom od razgovora.