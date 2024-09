'Odmah su ga opkolili policajci. Sudac im nije postavio nijedno pitanje, nije ih ni pogledao'

Iz Turske su se u utorak ujutro vratili supruga kapetana Marka Bekavca (62), Katja i njegov brat Jozo Bekavac.

- Ovo je nevjerojatan šok, kao hladni tuš. Oni su jučer ponovno iznosili obranu, kratko. Onda je bila pauza od deset minuta prije presude, tad sam pričao s bratom. Bili smo na dva metra udaljenosti i oko nas policajci, nisam mu mogao bliže prići. Tad se činio okej, pozitivan - govori Jozo.

Pokretanje videa... 02:05 Kapetan Marko Bekavac | Video: 24sata Video

Gospođa Katja kaže da nikad nije vidjela nekoga tko tako olako shvaća drugo ljudsko biće.

- Moj dojam je općenito da to nije bilo suđenje, nego je otpočetka to bila samo jednosmjerna ulica. Nije bilo interesa nikoga, sudac nije postavio nijedno jedino pitanje. Njemu ništa nije bilo neobično. Dva dana prije ročišta u sedmom mjesecu je preuzeo slučaj. rekao je da treba dodatno vrijeme za istragu. U osmom mjesecu sudovi u Turskoj ne rade, idu na kolektivni godišnji odmor. Zaista ne znam kad je uspio provesti tu dodatnu istragu, pogotovo jer nije postavio niti jedno jedino pitanje ni Marku ni prvom časniku. On je osudio dvojicu ljudi kojima nije postavio niti jedno jedino pitanje. Niti je sudac odgovorio na iti jedno pitanje obrane - govori.

Foto: privatna arhiva

Javila joj se supruga osuđenog prvog časnika i obitelji će sad zajedno u borbu.

- Nema odgovora na pitanja koja smo postavljali od početka. Zašto je pola posade pušteno, a pola zadržan? Niti ej bilo dokaza protiv jednih, niti za druge. I dan danas nemamo odgovor na to. Drugo je bilo zbog čega Marku, kao zapovjedniku tog broda, kojeg se tereti po zapovjednoj odgovornosti, nije pokazan dokaz? On nije vidio drogu za koju ga se tereti. To je suludo! Pokazana mu je slika na mobitelu par sekundi. To može biti droga na bilo kojem drugom brodu. To je potpuno abnormalno, da ga terete za nešto što mu nisu pokazali. Čak i kad se nekome nešto podmetne, to se pokaže osobi koju se tereti. Ovdje mom suprugu nije pokazan dokaz. On zapovijeda brodom, pa ga se tereti po zapovjednoj odgovornosti za nešto što je fantomsko. Kakav je to način, da vas netko uzme iz vaše kuće, države i samo vam kaže da je negdje pronađeno nešto za što ste krivi? Ni za to nemamo odgovore - objašnjava.

Foto: privatna arhiva

Kapetan Bekavac je jučer je u Turskom gradu Eregli osuđen na 30 godina zatvora po zapovjednoj odgovornosti jer je na brodu kojim je zapovijedao pronađeno 137 kilograma kokaina. Međutim, ta droga nije nađena tamo slučajno. Prvo je pronađena u Kolumbiji, u luci Barranquilla. Kako je brod pušten da plovi za Tursku, što se nije smjelo dogoditi, Bekavac je sam nazvao tursku policiju i rekao im da je u Kolumbiji pronađena droga. Međutim, turska policija je uhitila njega i još devet od 20 članova posade. Sud je u ponedjeljak odlučio da on i njegov prvi časnik ostaju na 30 godina u zloglasnom zatvoru Sincan, a ostatak posade je pušten. Slučaj sad ide na drugostupanjski sud, ali tek za godinu dana.

- Nemam informaciju gdje je sad, tražio sam veleposlanika da mu pošalju nekakvu psihološku pomoć, ne znam kako će podnijeti zatvor. Čekam da mi se jave. Presuda je hladan tuš, šok i nevjerica. On je očekivao da će biti oslobođen. Sudac je nešto z brda, z dola ispričao. Presuda nije do kraja ni prevedena na engleski, pravosudni policajci su ga već opkolili i odveli u zatvor. Nastala je pomutnja, kakvih 30 godina, majko mila. Odveli su ga u kombi i ne znam što je dalje bilo. Tražili smo tu psihološku pomoć da mu se objasni da ovo nije kraj, da se pravna bitka nastavlja, da se ide na viši sud - prepričava.

Foto: 24sata

Prije ročišta su se našli s odvjetnikom koji brani Bekavca. Njega plaća kompanija za koju je plovio.

- Vidio sam ujutro po njegovim reakcijama da je očekivao ovu presudu, jer nam je rekao da nije dobro. Već je znao presudu - govori. Ovog odvjetnika plaća kompanija i on je tu da štiti interese kompanije, u sukobu je interesa. Brat me pokušao sinoć zvati ali smo bili na putu, možda će mi se javiti večeras ili sutra. S odvjetnikom je pričao i veleposlanik. To su odvjetnici koji su zastupali njih deset od prvog dana. Kompanija ih je prestala plaćati, odvjetnici su priveli samo sve kraju. Svi kažu 'ima odvjetnika', ma nema, nije to njegov odvjetnik, nego od kompanije. Treba naći novog odvjetnika koji je stručan, koji će napisati žalbu i da se krene smisleno u proces. Treba mu odvjetnik koji će imati Markove interese na prvom mjestu - zaključuje Jozo.

Gospođa Katja kaže da se s ovim odvjetnicima sigurno neće nastaviti suradnja.

- Tražila sam odvjetnika na kraju suđenja da mi kaže po kojim dokazima je Marko osuđen na prvostupanjskom sudu. On me pogledao u oči i rekao 'Nema dokaza, u ovom postupku nema nijednog dokaza'. Ne znam kako ih je branio taj odvjetnik onda, kako možeš dozvoliti da tvog klijenta osude bez dokaza? Pitala sam na temelju čega je onda donesena presuda, jer to nije tri sata, to je 30 godina. Znači doneseš presudu čovjeku, koji sjedi na stolici ispred tebe, a ti ga ni ne pogledaš. Pogledao ga nije! Nije ih doživio kao ljudska bića nego kao prazne stolice. Nije se udostojio reći ništa. Odvjetnik nam nije došao sam niša reći nakon, mi smo ga tražili po sudu. Prvo me nije htio niti pogledati u oči. Kakvi su to ljudi? Sad tražimo drugog odvjetnika za taj drugostupanjski sud, koji je u drugom gradu, pod drugim uvjetima, na višem nivou. Pokušat ćemo naći nekoga tko će imati petlje i braniti Marka, tko razumije presumpciju nevinosti. Ovdje kao da ih je ista osoba i tužila i sudila im - zaključuje.

Foto: privatna arhiva

Kapetan Bekavac pritvoren je u neobičnom slučaju krijumčarenja droge. On i dio posade su optuženi su da su brodom Phoenician I pokušali prošvercati 160 kilograma droge iz Kolumbije u Tursku. U međuvremenu je ta kilaža pala na 137. Međutim, kokain je pronađen u kolumbijskoj luci Barranquilli i tad je kapetanu Bekavcu rečeno da je riječ o 450 kilograma kokaina. Tamošnje vlasti su s psima pregledale brod i izuzele drogu, bez da su kapetanu dali da išta potpiše i bez ikakvog policijskog izvješća. Dan nakon, navodnom intervencijom turske ambasade, brod je pušten da plovi za Tursku. Kad su pristali, sam kapetan Bekavac je nazvao turske vlasti. Oni mu se prvo nisu povratno javili, pa je zvao vlasnika broda, tvrtku Iskenderun, da mu da upute što da radi. Nedugo zatim, na brod upada turska policija, pronalazi 160 kilograma kokaina koje kolumbijska policija očito nije vidjela, i uhićuju kapetana Bekavca i devetoricu pomoraca. Ostale pomorce puštaju na slobodu i brod nastavlja svoju plovidbu. Nema objašnjenja kako su izabrali koga će uhititi.