VIDEO Radman o presudi Marku Bekavcu: Potreseni smo, treba pripremiti dobru žalbu na ovo

Potreseni i iznenađeni smo presudom. Naš veleposlanik je s obitelji i bratom kapetana Bekavaca, ovo je samo objava presude, čeka se pisani otpravak presude koja će detaljno obrazložiti na temelju čega je donesena ova presuda, rekao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nakon što su kapetan Marko Bekavac i njegov prvi časnik u Turskoj osuđeni na 30 godina, od maksimalnih 40 godina.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 03:06 Radman o kapetanu u Turskoj | Video: Veronika Miloševski/24sata

Bekavac je osuđen po zapovjednoj odgovornosti jer je na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli lani pronađen kokain.

- Vlada, ministarstvo vanjskih poslova i konzularna služba činit će sve što je potrebno i nužno za daljnju obranu, ovo je samo prvostupanjska presuda, treba pripremiti dobru žalbu. Svi su se pomorci, uključivši kapetana i prvog časnika, rekli da su nevini. To je bila njihova izjava i obrana, čekamo pisani otpravak - ponovio je Radman.

A na pitanje jesu li učinili dovoljno za njegovu obranu rekao je:

- Pružili smo mu svu pomoć, konzularnu, diplomatsku, pravnu. Razgovarali smo s najvišim dužnosnicima, stalo nam je do kapetana i kao hrvatskog građanina, založili smo se za njegovu pravnu zaštitu, ulagali smo sve što je trebalo kad su bili u pitanju advokati, zajedno sa Sindikatom pomoraca Hrvatske. Njegova obitelj i brat već su nekoliko dana u Turskoj, s njima je i naš veleposlanik. U svakom slučaju treba pomoći u pronalaženju svih pravnih aspekata koji idu u prilog njegovoj nevinosti.

'Odmah se ide u žalbeni postupak'

- Ovo je nepravomoćna odluka koja će zajedno sa zapisnikom doći negdje u sljedeća tri tjedna. Prvi zapisnik ću ja dobiti za sat vremena. Čim to dođe ide se u žalbeni postupak, obitelj je već dogovorila s odvjetnikom da se odmah ide u žalbeni postupak. Ako pogledate i Laptala i ostale koji su bili u sličnoj situaciji, nitko nije prošao na prvom nivou, svi su išli na viši sud i oslobođeni su kroz žalbeni postupak. Odvjetnik je rekao da on vjeruje da će to biti okej, da jednostavno u ovom trenutku sud nije imao hrabrosti izaći s bilo kakvom drugom presudom. Zbog toga što je ovo mali sud, on je prebacio odgovornost na viši sud - govori hrvatski veleposlanik u Turskoj Hrvoje Cvitanović.

Kapetan Marko Bekavac je optužen jer je lani u teretu njegova broda Phoenician M u turskoj luci Eregli pronađen kokain. U turskom istražnom zatvoru u Ankari nalazi se od listopada prošle godine kada je policija na brodu, koji je iz Kolumbije prevozio ugljen, a plovio pod panamskom zastavom, našla 137 kilograma kokaina.

Tada je uhićeno 10 pomoraca, šestorica s Filipina, po jedan iz Finske, Poljske i Rusije te Bekavac kojeg turske vlasti smatraju odgovornim po zapovjednoj odgovornosti. Brodu Phoenician M je dozvoljeno isplovljavanje s preostalom posadom.

Podsjetimo, i kapetan Krsto Laptalo je prvo osuđen pa oslobođen. Bekavčevi odvjetnici će uložiti žalbu za što treba čekati još godinu dana, a on do daljnjeg ostaje u najgorem turskom zatvoru Sincan gdje kazne odslužuju teroristi, ubojice i silovatelji.