U intervjuu koji je u subotu objavio sarajevski "Dnevni avaz" Ivo Josipović je kazao kako osobno ne bi nikada izrekao neke od Milanovićevih izjava te da ih ne smatra sretnim ali je istodobno neprimjerenim ocijenio neke kritike i uvrede iz BiH na račun sadašnjeg predsjednika Hrvatske.

"Znajući ga apsolutno vam mogu potvrditi da je predsjednik Zoran Milanović prijateljski nastrojen prema BiH. Napor koji je vlada Hrvatske dok je on bio premijer, uložila u jačanje pozicije BiH u okviru EU-a i stvaranje preduvjeta za brže uključivanje BiH u europske integracije to potvrđuje. S druge strane, on u svojoj osebujnoj retorici nije uvijek vodio računa o tome da, u legitimnoj brizi za odnose u regiji i poziciju hrvatskoga naroda u susjednim zemljama, ne povrijedi druge ili da ne otvori prostor za kritiku da prelazi granicu rasprave o unutarnjim pitanjima druge države", kazao je Josipović.

Milanović je na posebnoj meti kritika u BiH bio zbog izjava poput one kako je u slučaju te zemlje najprije potreban "sapun pa tek onda parfem" kada je komentirao mogućnost uspostave građanske države u toj zemlji.

'Za svog mandata uložio sam puno energije da se odnosi između BiH i Hrvatske poprave'

Zbog toga je zaslužio ocjene kako je "rasist i primitivac" kako ga je primjerice okvalificirao poznati bosanskohercegovački redatelj Dino Mustafić, član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović ga je optužio za širenje ksenofobije i šovinizma a hrvatski član državnog vrha Željko Komšić je za Milanovića ustvrdio kako je "psihički nestabilna osoba".

Josipovićeva je ocjena kako su odnosi između Hrvatske i BiH sada "vrlo loši" dodajući kako ga to žalosti, posebice stoga jer je tijekom svog mandata kao predsjednik Hrvatske uložio puno energije u to da se oni poprave, baš kao i odnosi sa Srbijom.

"Otpori su bili veliki ali i rezultati vidljivi. Na žalost, danas s obje države Hrvatska nema dobre odnose. Tko je kriv? Možda nije dobro, a niti pametno tražiti krivca, ipak mnogi su tome doprinijeli", kazao je Josipović.

Smatra kako je potrebno pronaći minimum zajedničkoga jezika što će biti teško jer se problemi ne rješavaju upravo zbog toga što političke elite sporna pitanja koriste za svoje unutarnje politike i očuvanje vlasti.

Komentirajući nedavnu poruku hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana da BiH ne može biti uređena kao građanska država, Ivo Josipović je kazao kako to nije relevantno jer je u konačnici riječ o pitanju o kojemu će odlučiti građani BiH kroz tijela vlasti svoje države.

"O tome je li koncept 'konstitutivnih naroda' pravičan ili je prevladan niti mogu niti želim govoriti. To je temeljno unutarnje pitanje BiH. Moram kazati kako nije problem što o konstitutivnosti i načelu građanske države misle predsjednici, premijeri, ministri ili mediji u susjednim zemljama. Problem je što se u BiH o tome ne može postići kompromis", kazao je Josipović, dodajući kako je važno da ljudi u BiH vjeruju da je model kojega sami odaberu pravedan i da će se tako i provoditi.

Konstatirao je kako s terminima poput građanskog u slučaju BiH ipak treba biti oprezan jer u toj zemlji sve institucije, organizacije i stranke imaju nacionalnu potku a tako je i kada je riječ o onima koje zagovaraju građanske koncepte uređenja što se onda i ne čini pretjerano uvjerljivim.