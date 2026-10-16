ODNOSI SU SVE TOPLIJI Moskva i Washington uskoro najavljuju nove zajedničke projekte...

Rusija i Sjedinjene Američke Države uskoro će objaviti nove zajedničke inicijative, uz nedavno postignut dogovor o dizelskom gorivu, izjavio je u petak Kiril Dmitrijev, posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za ulaganja.

Dmitrijev je rekao da dvije zemlje razgovaraju o zajedničkim projektima podatkovnih centara, uključujući objekte koji bi mogli koristiti električnu energiju proizvedenu u ruskim nuklearnim elektranama.

Prema njegovim riječima, projekti bi trebali biti pokrenuti prije završetka onoga što Moskva naziva "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini.

Najava novih inicijativa uslijedila je nakon dogovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o isporukama ruskog dizelskog goriva američkom i svjetskim tržištima.

Dogovor o isporukama goriva izazvao je kritike ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, europskih dužnosnika i pojedinih republikanaca u SAD-u. Moskva je europske kritike ocijenila "ciničnima", ističući da Europa i dalje kupuje dio ruske nafte i ukapljenog prirodnog plina.