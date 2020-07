Odradili su šest dana u Saboru, glasali i sad odlaze na godišnji

Tomislav Tomašević, lider platforme Možemo, smatra da Zakon ide u dobrom smjeru, ali da ga treba doraditi vezano uz socijalne kriterije, boljeg definiranja založnog prava, osnivanja Zavoda...

<p>Saborski zastupnici odradili su u petak glasanje i nakon sveukupno šest dana rada od konstituiranja Sabora prošlog tjedna otišli na godišnji odmor. Prošli tjedan radili su dva dana, srijedu i četvrtak, doduše, do dugo u noć, a ovaj tjedan od utorka do petka. Kako i ministri idu na odmor, a sjednica Vlade nema do 20. kolovoza, tako ni zastupnici nemaju o čemu raspravljati u Saboru jer nema zakonskih prijedloga, naglasio je predsjednik HDZ-ovog Kluba, Branko Bačić, podsjetivši da su oni zapravo ovih par dana zasjedali izvanredno, za vrijeme Ustavne stanke. Naime, Ustavom je propisana ljetna stanka Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, kao i zimska od 15. prosinca do 15. siječnja. Pa građane može tješiti i ta činjenica - bolje išta nego ništa. </p><p>Prije odlaska na odmor, zastupnici su poslali Zakon o obnovi Grada Zagreba i okolice nakon potresa u drugo čitanje. Ovakav prijedlog kakav je sada u proceduri podržalo je 105 zastupnika, 28 ih je bilo suzdržano, a jedan protiv. O njemu će ponovno raspravljati početkom rujna, kad se vraćaju u saborske klupe i na svoja radna mjesta.</p><p>Zakon su u prvom čitanju podržali i SDP-ovci.</p><p>- Naravno da je nužno da se Zakon donose što prije, realno trebalo ga je već i donijeti, no što je tu je, nije na nama da to blokiramo nego da iznesemo primjedbe, sugestije i razloge zbog kojih smatramo da bi Zakon mogao biti bolji - poručio je SDP-ov <strong>Peđa Grbin</strong> iznijevši nedostatke koje bi trebalo poboljšati.</p><p>- Tu su problemi s hipotekama, socijalnim kriterijima, s imenovanjem stručnog Savjeta i Fonda, nadzorom, kako ćemo osigurati građanima koji nemaju dovoljno sredstava da plate svojih 20 posto do zaštićenih najmoprimaca. Ukoliko ovi problemi budu adresirani, tada ćemo Zakon podržati i u drugom čitanju - rekao je.</p><p><strong>Suzdržani su bili zastupnici Mosta, Domovinskog pokreta, platforme Možemo, kao i Klub Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i GLAS-a.</strong></p><p>- Suzdržani smo, ali smo pažljivo slušali premijera koji je rekao da će sve konstruktivne prijedloge oporbe prihvatiti i nadam se da će naše sugestije smatrati konstruktivnima. Ovdje nije riječ o sveobuhvatnoj nego konstruktivnoj obnovi, puno stvari je prebačeno kroz program mjera koje će donositi Vlada i Sabor o tome neće ništa znati, puno bolje je da neke stvari iz programa mjera budu u Zakonu, financijski model kakav je predložen nije prihvatljiv, a ne vidimo ni jedan razlog za osnivanje Fonda - navela je <strong>Anka Mrak-Taritaš</strong> u ime Kluba SSIP-a, Pametnog i GLAS-a. </p><p><strong>Tomislav Tomašević</strong>, lider platforme Možemo, smatra da Zakon ide u dobrom smjeru, ali da ga treba doraditi vezano uz socijalne kriterije, boljeg definiranja založnog prava, osnivanja Zavoda...</p><p>- Za sad smo suzdržani pa ćemo vidjeti kakav će doći konačni prijedlog Zakona - poručio je Tomašević.</p><p><strong>Protiv je bio zastupnik Fokusa, Dario Zurovec.</strong></p><p>Taman nekoliko sati prije ljetne stanke u Sabor je ušla <strong>Maja Grba-Bujević,</strong> ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu, a široj javnosti poznata kao članica Nacionalnog stožera Civilne zaštite u borbi protiv korona virusa te "ponosna članica HDZ-a", kako je sama rekla na jednoj od konferencija Stožera. U Sabor je ušla kao zamjena <strong>Josipu Salapiću</strong>, koji ostaje na funkciji državnog tajnika u ministarstvu pravosuđa i uprave. Obzirom da ne može paralelno obnašati ovu i dužnost zastupnika, on je svoj mandat stavio u mirovanje. Premijer i šef HDZ-a, Andrej Plenković, poručio je kako <strong>Grba-Bujević</strong> više neće biti članica Nacionalnog stožera.</p>