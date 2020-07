Strankama iz naših džepova 26 milijuna kuna za rad u Saboru: Najviše dobiva HDZ, slijedi SDP

<p>Političke stranke i nezavisni zastupnici novog, 10. saziva Sabora, koji je konstituiran 22. srpnja, do kraja godine<strong> dobit će za svoj rad nešto malo manje od 26 milijuna kuna. </strong>Za razdoblje od dana konstituiranja pa do 30. rujna dobit će 11 milijuna i 271 tisuća kuna, a od 1. listopada do kraja godine još 14 milijuna i 628 tisuća kuna. Odluka je to koju je u petak jednoglasno donio saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.</p><p>Sredstva pripadaju političkim strankama pa će tako za svakog zastupnika koji je ušao u Sabor, dobiti 72.438 kuna za razdoblje od 22. srpnja do 30. rujna 2020. te 94.015 kuna za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2020. godine. Obzirom da je zastupnica manje od 40 posto u Saboru za njih dobivaju, na temelju spolne podzastupljenosti, dobivaju i 10 posto više od navedenih iznosa.</p><p>Najviše proračunskog novca u novom sazivu, obzirom da ima i najviše zastupnika, <strong>pripalo je HDZ-u. Za 47 zastupnika i 15 zastupnica dobivaju 10,5 milijuna kuna.</strong> Slijedi <strong>SDP koji dobiva 5,9 milijuna kuna </strong>za 18 zastupnika i 16 zastupnica.</p><p><strong>Domovinskom pokretu Miroslava Škore</strong>, čijih je osam zastupnika i tri zastupnice ušlo u Sabor, do kraja će godine na račun iz proračuna sjesti <strong>1,8 milijuna kuna.</strong> Mostu će kapnuti 1,3 milijuna kuna za sedam zastupnika i jednu zastupnicu, a platformi Možemo 850.000 kuna za četiri zastupnika i jednu zastupnicu.</p><p>530.000 kuna će do kraja godine sjesti i <strong>SDSS-u</strong> za tri zastupnika, 516.000 kuna <strong>Istarskom demokratskom saboru</strong> za dva zastupnika i jednu zastupnicu, a <strong>HSLS, HSS, HKS</strong>, svaki za svoja dva zastupnika dobivaju nešto manje od 333.000 kuna.</p><p><strong>Nova ljevica, Radnička fronta, GLAS, Stranka s Imenom i Prezimenom, Pametno, Reformisti</strong> stranke su s po jednom zastupnicom, koje dobivaju, dakle, 10 posto više, pa će im do kraja godine od poreznih obveznika sjesti 183.000 kuna. </p><p><strong>Suverenisti, Hrast, HDS, HSU, Blok za Hrvatsku, Fokus, HNS, HDSSB </strong>imaju po jednog zastupnika i oni će dobiti 166.453 kuna.</p><p>Nezavisni zastupnici Robert Jankovics, Furio Radin, Vladimir Bilek i Veljko Kajtazi, predstavnici nacionalnih manjina, do kraja će godine na računima imati više novca jer će im sjesti također po 166.000 kuna, dok će Ermini Lekaj – Prljaskaj, kao predstavnici podzastupljenog spola koja ima pravo na 10 posto veću naknadu, sjesti 183.000 kuna.</p><p>Obzirom da se sredstva strankama i nezavisnim zastupnicima doznačuju svaka tri mjeseca, tako će i oni nezavisni zastupnici i stranke za zastupnike iz prošlog saziva dobiti kune na svoje račune. Odbor je za prošli saziv rasporedio 3,357 milijuna kuna za razdoblje od 1. srpnja do 21. srpnja. Inače, za rad političkih stranaka iz džepova poreznih obveznika u ovoj godini osigurano je <strong>sveukupno 58,5 milijuna kuna, </strong>a predsjednik Odbora, bivši ministar pravosuđa, HDZ-ov Dražen Bošnjaković pojasnio je kako se 0,075 posto poreznih prihoda ostvarenih u protekloj godini dijeli na stranke sukladno broju njihovih članova.</p>