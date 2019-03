Odselilo je 330 tisuća ljudi, a u Hrvatsku dolaze na liječenje?

Iako je Hrvatsku u posljednjih nekoliko godina napustilo deseci tisuća ljudi, mnogi od njih se i dalje liječi u Hrvatskoj jer im je to osjetno jeftinije. Prema upozorenjima iz Hrvatske udruge ugovornih ordinacija, pravo na zdravstveno osiguranje koristi čak 330 tisuća ljudi koji ne žive u Hrvatskoj, piše Tportal.

Naime, od 1998. godine na snazi je regulativa koja omogućava da kad netko ostane bez posla, prijavom na HZZO ima zdravstveno osiguranje i pravo na zdravstvenu zaštitu, a u isto vrijeme, ne mora biti u evidenciji nezaposlenih. Pa toako mnogo Hrvatskih iseljenika živi, radi i plaća porez u Njemačkoj, a zube popravlja kad se vrati na godišnji odmor u Hrvatsku.

N- ije korektno prema onima koji ovdje žive i koji uplaćuju za zdravstveno osiguranje tako da u tom smislu HZZO će poduzimati i već poduzima određene mjere - najavio je ministar Milan Kujundžić.

Povezivanje i kontrola osiguranika

- U zadnjih godinu dana uspio sam napraviti to da je pred potpisivanjem sporazum s MUP-om po kojem će HZZO dijeliti bazu podataka s MUP-om i dobivati relevantne podatke o svima koji su odjavljeni, pa i privremeno. Upravo čekam poziv ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića kako bi potpisali taj sporazum', kazao je Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lucijan Vukelić za Tportal.

Napominje i da bi HZZO s 1. srpnja trebao stupiti i u zajedničku izmjenu podataka s EU-om. U to su uključene i zemlje koje nisu članice EU-a, ali su gospodarski vezane s EU-om. Svi koji su odjavljeni s mjesta prebivališta i oni koji su odjavljeni s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje automatizmom bi trebali biti odjavljeni i u HZZO-u, no ima dio osiguranika koji su kod nas bili direktno prijavljeni, pa ćemo sada i to urediti', rekao je Vukelić.

Tema: Hrvatska