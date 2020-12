Odsječeni smo do svijeta. Svi letovi su obustavljeni, sve je zatvoreno osim supermarketa. Prekinuli su i dostavu na Otok, pa očekujemo navale na trgovine i nove nestašice WC papira, kaže nam Saša Mataja (49) iz Delnica, koji već 25 godina živi i radi u Londonu.

Covid-19 oborio ga je s nogu još u ožujku. Othrvao se bolesti zahvaljujući sportu, kojim se bavi cijeli život. Opisuje nam kako London i njegovih 16 milijuna stanovnika danas “dišu” s obzirom na informacije o novom soju virusa.

- Nikome nije svejedno. Dodatno cijelu situaciju pogoršava vlada, koja svaka tri dana mijenja mjere i uvodi strože zabrane. Prvo su rekli da ćemo moći slaviti Božić s obitelji, pa promijenili da će moći samo dva kućanstva biti skupa, a sad nitko nikome ne smije i možete samo jednu osobu susresti na ulici - priča nam Saša.

Jučerašnje londonsko jutro bilo je tmurno i kišovito, ali to, kaže on, ne sprečava ljude da budu vani.

- Ovdje su odjednom svi postali rekreativni trkači, pa i oni koji se nikad nisu bavili sportom. Svi trče, ali ne mogu pobjeći virusu. Trebali su nas na početku pandemije zatvoriti kao Novi Zeland i sve bi bilo uredu. No ljudi vam ni ovdje ne poštuju mjere. Idu svugdje kao muhe bez glave. Neki nose maske, neki ne. Jedino što su počeli prijavljivati susjede kad uoče da imaju goste - kaže Saša.

Dodaje da se ondje do sada cijepilo pola milijuna ljudi, uglavnom medicinskog osoblja i starijih od 85 godina. Znanstvenici od početka pandemije upozoravaju da će virus mutirati i da mutira, no tek sad je u Velikoj Britaniji zamijećena zabrinjavajuća mutacija.

- Ovaj je soj virusa opasniji jer ima tri promjene u Spike proteinu, koji je odgovoran za infiltraciju u stanice domaćina. To znači da se virus sve više prilagođava našem imunološkom sustavu i sve efikasnije se hvata za receptore. Druga izmjena odnosi se na izbjegavanje imunološkog odgovora, a treća je promjena u biološkoj funkciji. Zbog svega navedenoga ovaj soj brže se širi – kaže nam dr. sc. Oliver Vugrek, voditelj Laboratorija za naprednu genomiku pri Institutu “Ruđer Bošković”.

Što to znači za postojeća cjepiva?

- To znači da ona nisu sto posto prilagođena novom soju virusa, pa će vjerojatno biti i malo slabiji odgovor na novi soj, odnosno neće biti toliko efikasna. No mRNA cjepiva relativno se brzo mogu prilagoditi novim sojevima virusa, za razliku od klasičnih, u kojima će ta procedura biti malo kompliciranija i dulja. RNA cjepiva genetskim inženjeringom se brzo prilagođavaju, no ako su već proizvedene tri milijarde doza, onda ih treba potrošiti pa tek onda ići u proizvodnju novih, izmijenjenih – dodao je.

Znači li to da će nova, izmijenjena cjepiva, opet morati prolaziti istu proceduru testiranja?

- Ne znam kako agencije takve izmjene reguliraju. Ako je riječ o novom cjepivu, trebalo bi - rekao nam je dr. sc. Vugrek.

Britanci su otkrili novi soj zahvaljujući redovitom sekvencioniranju virusa. Za sada nema znanstvenog objašnjenja zašto je baš kod njih došlo do ovakve mutacije. Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić, kaže da je od početka listopada zabilježeno nekoliko sojeva virusa s dodatnim mutacijama u Londonu.

- Vidjelo se da dolazi do oslobađanja velikog broja upalnih parametara, što sve dodatno pogoršava bolest- rekla je.