Činjenica da je gospodin Vanđelić odustao, a njega poštujemo zbog njegove stručnosti i znanja, pogotovo u financijama i upravljanju velikim sustavima, za nas je dobra, odnosno odlična jer nam je to bio najozbiljniji protukandidat. S ovim činom nama je otvorio vrata drugog kruga, poručio je Mostov zastupnik i kandidat za gradonačelnika, Zvonimir Troskot, komentirajući odluku Damira Vanđelića, ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba, da neće biti HDZ-ov kandidat za Zagreb.

- Što se tiče samog HDZ-a, s ovim istupom Vanđelića se pokazala praksa koju vidimo godinama, a to je da je zapravo kandidat HDZ-a za Grad Zagreb Milan Bandić. Što se tiče ostalih stranaka, naš stav je da se mi s njima ne bavimo iz razloga što provodimo našu lokalnu strategiju koju smo postavili još od parlamentarnih izbora, gdje smo iznjedrili naše kandidate u najvećim gradovima. U Rijeci je Miletić već u drugim krugu, u Zagrebu vidite kako se stvari postavljaju, bit ćemo ozbiljni igrači i borit ćemo se za lokalne sredine, odnosno gradove, obzirom da su oni jako važni za daljnje pokretanje - istaknuo je Troskot.

Upravo on je u Saboru pokrenuo ukidanje plaćanja obavezne članarine HGK-u, ali vladajući to nisu stavili na glasanje. Parlamentarna koalicija donijela je zaključak kojim će Sabor obvezati Vladu da do kraja zasjedanja, do 15. srpnja, donese izmjene Zakona o HGK, kojim će reformirati komoru. U petak se glasa o tom zaključku, ali i Mostovom prijedlogu.

- I ako dođe do reforme HGK, što je najavljeno, ona će doći nakon lokalnih izbora, to je sad preosjetljiva tema vladajućoj stranci. Svi poduzetnici i obrtnici pomno gledaju kako će biti glasanje u petak. Što god oni napravili sad u petak, to je njihov poraz, ne mogu to izvući, a njihovi koalicijski partneri, koji su se toliko kleli u tržišno gospodarstvo, preko noći su od toga da će podržati taj Zakon prešli u to da je naš prijedlog politikantski. Mi smatramo da je naš prijedlog nastavak naše politike, koju smo provodili još od 2016. - poručio je Troskot.

Mostovi zastupnici danas su bili i na prosvjedu poduzetnika i dali im podršku.

- Mi smo otišli na prosvjed i dali im podršku i imat će je i dalje, ali konkretnu, a ne samo načelnu i dolaskom na prosvjede nego ovdje kroz zakone u Saboru - istaknuo je Nikola Grmoja dodavši kako smo jedina zemlja u EU koja nema jasne kriterije za popuštanje ili pooštravanje mjera.

- Ljudi u nestrpljenju stalno iščekuju, misle da će se nešto dogoditi, a ništa se ne događa. To nije ni pedagoški, ne možete s ljudima tako postupati. Da biste ljude privoljeli da provode određene mjere, onda im morate objasniti zašto to činite i kada će se mjere ublažiti. Jedina smo država koja nema pokazatelje za ublažavanje ili pooštravanje mjera i to je ono što ljude izluđuje - kaže.

Komentirao je i postavljanje bivše ministrice gospodarstva i potpredsjednice Vlade, Martine Dalić, na čelo Podravke.

- Nakon što je Upravni sud srušio sve odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, među kojima je i odluka o Martini Dalić, tada su se stekli uvjeti da ju se rehabilitira i da je se postavi na čelo Podravke. To je jedan od razloga zašto je Plenković jučer bio nervozan jer sam to ja uočio jučer na konferenciji za medije i rekao da Vlada utječe na pravosuđe, sudove i DORH. S ovog mjesta ponovno pozivam premijera, ako sam rekao nekakvu neistinu i oklevetao ga, neka me kazneno goni. A ponavljam svoj zahtjev Saboru o skidanju imuniteta - istaknuo je Grmoja dodavši kako o njenom ekonomskom iskustvu ne može govoriti.

- Ali mogu govoriti da iza sebe ima repove, da je bila dio afere Agrokor, da je imala odluku Povjerenstva za sukob interesa i da je sada postavljena na čelo Podravke nakon što Upravni sud srušio sve odluke Povjerenstva vezano uz načelo povrede obnašanja dužnosti - dodao je.