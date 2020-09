'Odustat ću ako se pokaže da ne mogu pobijediti u Zagrebu'

Tomašević će se kandidirati za zagrebačkog gradonačelnika i ne vjeruje da će okupiti samo simpatizere ljevice, jer 'na lokalnim izborima nisu primarne svjetonazorske teme'

<p>Gost emisije <a href="https://vijesti.hrt.hr/651433/nedjeljom-u-2-tomislav-tomasevic" target="_blank">Nedjeljom u 2</a> na HRT-u bio je čelnik platforme "Možemo" <strong>Tomislav Tomašević</strong>. Na samom početku emisije voditelj Aleksandar Stanković poželio je zdravlja znanstveniku Miroslavu Radmanu koji je zbog samoizolacije morao otkazati gostovanje.</p><p>Na zamolbu da usporedi rad u Saboru i Gradskoj skupštini, Tomislav Tomašević odgovorio je kako mu se čini da je život saborskih zastupnika dosta lagodan.</p><p>- Nisu svi saborski zastupnici jednako aktivni niti poznati, a plaća im je jednaka gradonačelniku Zagreba. Imaju imunitet, a nemaju ni pravnu odgovornost, objasnio je. Parlament je, kaže, sveden na glasačku mašinu, no sada vidimo i primjere da možda može biti drugačije, dodao je.</p><p>Smetaju mu termini poput "uhljeba" jer, kaže, pridonose negativnoj selekciji.</p><p>- Ako stalno govoriš da je državna uprava loša, pridonosiš tomu da svatko tko je sposoban ne želi ondje raditi, kazao je.</p><p>Komentirao je niz aktualnosti, pa tako i hajku na influencere, koju smatra pretjeranom. Za razvoj društvenih mreža, poručuje, nisu krivi mladi. - Svi koji žive od rada, a ne od kapitala, su radnici, rekao je, dodavši da Hrvatska mora ići prema idealu stalnih zaposlenja, kako ne bi bio potkopan mirovinski sustav.</p><p>Za subotnju manifestaciju "Festival slobode" komentirao je kako svatko ima pravo na prosvjed, no takvo nešto ipak smatra nepravednim i neodgovornim prema zdravstvenim radnicima koji daju sve od sebe u koronakrizi.</p><p>- U Berlinu protiv mjera prosvjeduju krajnja desnica i neonacisti. Vidjeli smo i kod nas tko je bio na prosvjedu - Hasanbegović, Vidović-Krišto... Na kraju, koje će biti epidemiološke posljedice prosvjeda? - pita, zaključujući da treba ograničavati pravo na prosvjed.</p><p>Lockdown ne zagovara i pozdravlja početak školske godine. Uputio je tijekom razgovora oštre kritike na organizaciju školstva u doba pandemije. Kaže da se o svemu trebalo promišljati puno ranije. Iako se obrazovao u inozemstvu, vratio se u Hrvatsku "zbog iskonske želje da mijenja društvo u kojem je odrastao".</p><p>- I dalje smatram da je trebalo prvo izglasati Zakon o obnovi prije početka školske godine, rekao je. Već bi, poentira, do sada neke škole možda bile obnovljene.</p><p>- Platforma Možemo! zadovoljna je financijskim okvirom Zakona o obnovi, ali nismo zadovoljni institucionalnim okvirom. Podnijeli smo 33 amandmana i o njihovom prihvaćanju ovisit će kako ćemo glasati u petak, rekao je.</p><p>Smiješno mu je, kaže, ako netko bude kazao da "Tomašević ide s HDZ-om" u slučaju da budu prihvaćeni njihovi amandmani.</p><p>Komentirajući ministra zdravstva Vilija Beroša, rekao je kako smatra da loše vodi Stožer jer, kaže, "postoje dvostruki standardi".</p><p>- Iz afere sa zamjenicom ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice vidi se da bolnice vode stranački ljudi, rekao je.</p><p>Na pitanje može li njihova parlamentarna borba rezultirati time da ih građani više ne doživljavaju kao pobunjenike, podsjetio je da su ulaskom u politiku rekli: "Jednom nogom u institucijama, drugom na ulici".</p><p>- Bili smo i u Gradskoj skupštini pa se nije ništa promijenilo. Ja sam i dalje na prosvjedima, vozim se javnim prijevozom, dodao je.</p><p>Tomašević će se kandidirati za zagrebačkog gradonačelnika i ne vjeruje da će okupiti samo simpatizere ljevice, jer "na lokalnim izborima nisu primarne svjetonazorske teme". - Bitno mi je da Zagreb uđe u 21. stoljeće kao otvoreniji, dinamičniji, zeleniji i da ima bolju kvalitetu života, rekao je Tomašević.</p><p>U utrci za gradonačelnika vidi rasipanje glasova na desnom spektru.</p><p>- Ako istraživanja pokažu da ne mogu pobijediti, otvoren sam da se na lijevom spektru sastanemo i dogovorimo o kandidatu, barem u 2. krugu. No, vjerujem da mogu pobijediti i Bandića i HDZ-ovog kandidata.</p>