Oduzimanje zemlje za solarke stalo u Zagorju, ali u Varaždinu ide dalje: 'Ne dam svoju zemlju'

lako i dalje tvrdi da je sve rađeno sukladno zakonskim propisima, krapinsko-zagorski župan, SDP-ovac Željko Kolar, zaustavio je izvlaštenje privatnih parcela za tri solarne elektrane u Zaboku investitora Dubravka Posavca, odnosno tvrtki iz njegove Solida grupe. U drugom zagorskom gradu, Pregradi, izvlaštenje za dvije solarne elektrane istog investitora nije ni bilo počelo, ali je Kolar poručio da će, ako stigne zahtjev, i njega obustaviti dok Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva ne donese svoj pravorijek o zakonitosti dozvola. No isti investitor i dalje provodi izvlaštenja u Varaždinskoj županiji, gdje su nam se javili nezadovoljni stanovnici jer će ostati bez zemlje za siću. Također, za prve dvije elektrane u Zaboku izvlaštenje nije zaustavljeno.

U pet spornih elektrana, zakonitost čijih dozvola provjeravaju, riječ je ukupno o 640.000 četvornih metara zemljišta koji su u vlasništvu oko 400 obitelji. Privatne parcele investitor je krenuo izvlašćivati za svoje projekte jer mu je to omogućio zakon, a iz Ministarstva gospodarstva već su rekli za 24sata da će zakon mijenjati. Sporno za svih pet elektrana je što nisu imale energetsko odobrenje, a Županija im je izdala lokacijske dozvole. Lokacijske dozvole su onda temelj za izvlaštenje. No isti investitor u Zaboku već je prilično proveo izvlaštenje za prve dvije elektrane, i to ide i dalje jer te dozvole nisu predmet provjere zakonitosti. Iako se nalaze na istom području, jedna do druge, pet solarnih elektrana samo u Zaboku investitor je rascjepkao da svaka bude do 10 megavata snage. Time je izbjegao složenu studiju utjecaja na okoliš za jedinstveni projekt, a i dozvole bi mu moralo izdavati ministarstvo.

Prošli mjesec, na inzistiranje 24sata da dobije odgovor jesu li tri elektrane u Zaboku i dvije u Pregradi dobile zakonito lokacijske dozvole, Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva pokrenulo je postupak nadzora. Prošli tjedan HDZ-ov ministar Branko Bačić u Saboru je otvoreno rekao: "Dozvole su izdane nezakonito". No službeni odgovor još čekamo.

Kolar je objasnio da je izvlaštenje za tri nove solarne elektrane u Zaboku zaustavljeno na pitanje županijskog vijećnika Petra Vrančića (HDZ), koji ga je žestoko kritizirao zbog pogodovanja. Kolar je rekao da iz ministarstva još ništa nisu dobili te poručio da on vjeruje svojim ljudima, koji su mu obrazložili lokacijske dozvole. Ali će pričekati s izvlaštenjem.

- Imam povjerenje u svoje pročelnice, koje su mi detaljno obrazložile zašto je dozvola izdana i na temelju kojih dokumenata. I dok je tako, nemam razloga sumnjati da se dogodilo nešto protuzakonito. Imam povjerenja u ljude koji rade sa mnom - poručio je SDP-ov župan.

A iako se zbog izvlaštenja prepucavaju SDP i HDZ, činjenica je da je miks odluka i HDZ-ove vlade i lokalnih čelnika doveo do ove situacije, o kojoj smo detaljno pisali prije. Također, lani je isti investitor izazvao nezadovoljstvo ljudi koji su bili izvlašteni pored Ivanca za solarnu elektranu Bednja. Izvlaštenje je provela Varaždinska županija, na čelu s HDZ-ovcem Anđelkom Stričkom. Sad su nam se javili i ljudi pored Varaždinskih Toplica koji su ljetos dobili rješenje o izvlaštenju za Posavčeve sunčane elektrane na njihovu području. Jedan od njih poslao nam je rješenje prema kojem bi za malo više od 400 četvornih metara trebao dobiti tek oko 90 eura!

- Ovo nije normalno što nam rade, a lokalna uprava šuti. Nismo niti znali da ćemo biti izvlašteni dok nismo dobili rješenje. Da nude i 10 puta više, ja svoju zemlju ne želim prodati - kaže nam taj mještanin (podaci poznati redakciji).

Za razliku od pet spornih, za te elektrane Posavčeve tvrtke imaju energetsko odobrenje, koje im je ranije dalo Ministarstvo gospodarstva. Isto ono koje je najavilo da će promijeniti zakon kako privatne parcele ne bi oduzimali za solare. 