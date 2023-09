Odvjetnici o tragediji iz Osijeka: 'Radi se o ubojstvu, policija je svoj posao pogrešno odradila'

Prošla su tri dana otkako je u stanu u osječkom Donjem Gradu policija pronašla beživotno tijelo Mihaele B. (21), a okolnosti njezine smrti polako se rasvjetljavaju. Istovremeno, svaka nova informacija otvara niz ozbiljnih pitanja o osječkoj policiji i Ministarstvu unutarnjih poslova te njihovom obavljenom poslu u spomenutom slučaju.

Privatne poruke ubijene Mihaele koje su u subotu procurile u javnost bacile su novo svjetlo na događaj jer ona u njima navodi da je privedeni 27-godišnji M. S., policajac iz Osijeka, posesivan i da 'radi dramu', iako se kratko poznaju. Uz to, on je više puta mijenjao iskaz pa je tako prva neslužbena informacija koja je izašla u javnost bila je da se Mihaela sama upucala, slučajno, jer to je navodno Marko rekao policiji, da je on u trenutku opaljenja pištolja bio pod tušem u kupaonici.

Otkrilo se i da je hitne službe pozvao nekoliko sati nakon Mihaeline smrti.

Djelo prvo okarakterizirali kao općeopasnu radnju

Policija je u srijedu prvo priopćila kako je oko 22 sata došlo do smrtnog stradavanja ženske osobe koja je nastradala od hica iz vatrenog oružja. Dodali su da je na mjestu događaja pronađen i pištolj koji pripada Marku Š. (27), djelatnom policajcu, koji i živi u stanu u kojem se dogodio nesretni slučaj, a koji je u trenutku stradanja djevojke bio izvan službe, ali nazočan u stanu.

Kriminalističko istraživanje trajalo je gotovo cijeli četvrtak, nakon čega je policija priopćila da je policijski službenik počinio "Teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života općeopasnom radnjom ili sredstvom na štetu žrtve".

Dakle, utvrdili su da je Marko Š. te kobne večeri neoprezno rukovao svojim oružjem i ispalio hitac koji je pogodio djevojku, a od kojih je ozljeda ona odmah preminula. PU osječko-baranjska, čiji je Marko Š. bio pripadnik, donijela je odmah odluku o udaljavanju mladog policajca iz službe. Protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak.

- Ovdje se radi o o takozvanom svjesnom nehatu. Počinitelj radi radnju izvršenja i olako drži da neće doći do štetnih posljedica. Općeopasna radnja je, s druge strane, radnja koja nije fokusirana na određenog čovjeka nego čovjek napravi određenu radnju koja može izazvati štetne posljedice- objasnio nam je odvjetnik Anto Nobilo.

Odvjetnici: 'Radi se o ubojstvu, ne može biti općeopasna radnja'

Općeopasna radnja je, primjerice, kada imate pištolj pa ga držite s metkom u cijevi nemarno, za pasom, on ispadne na pod i okine te pogodi nekoga, dodaje Nobilo.

- Ovdje imamo nekoliko smislenih radnji. Dakle, netko je stavio metak u cijev, netko je taj kokot zategao i povukao okidač, a istovremeno pištolj usmjerio prema djevojci. To mora biti neki oblik ubojstva. Nema policije koja bi u ovakvim okolnostima stavila ovakvu kvalifikaciju slučaja. Također, nema policije koja bi ovako na prvu prihvatila scenarij samoubojstva. Za tako nešto treba pričekati, ne odmah ići s priopćenjem.

Ovdje imamo i činjenicu, kaže Nobilo, da je policajac mijenjao iskaze i dva sata čekao da obavijesti žurne službe. U tim okolnostima, ravnateljstvo MUP-a mora poslati svoj stručni tim u Osijek i tamo preuzeti ovaj slučaj, a onda i provjeriti zakonitost postupanja osječke policije do sada.

- Sve je ovo pogrešno i nespretno odrađeno, a radi se o njihovom čovjeku i to jednostavno ne smije biti tako.

O eventualnim sankcijama osječkoj policiji teško je nešto reći jer još uvijek imamo premalo informacija, kaže Nobilo.

S Nobilom se slaže i njegov kolega, odvjetnik Branko Šerić.

- Uvjeren sam da se od početka trebalo raditi o obliku kaznenog djela ubojstva. Naime, općeopasna radnja znači da protiv nikog konkretno nije upereno oružje, hladno ili vatreno. To se obično izaziva požarom, recimo kada se namjerno zapali automobil ili objekt pa dođe do smrti, ili kada se puca u zrak, u lovu, a završi smrtnim ishodom.

DORH ga tereti za ubojstvo

Iako ga policija nije osumnjičila za ubojstvo, nego samo za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, Državno odvjetništvo priopćilo je u četvrtak kako osumnjičenog, nakon ispitivanja, ipak terete za ubojstvo.

- Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, nakon ispitivanja hrvatskog državljanina (1996.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela ubojstva iz čl. 110. Kaznenog zakona/11, podnijelo sucu istrage Županjskog suda u Osijeku prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ometanja istrage i opasnosti od ponavljanja djela. Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 27-godišnjak počinio navedeno kazneno djelo na štetu hrvatske državljanke (2002.) - stoji u priopćenju županijskog državnog odvjetništva u Osijeku.

Što se točno događalo u stanu neposredno prije tragedije, zna samo Marko. On jedini zna i što je točno radio u međuvremenu dok nije odlučio na kraju ipak pozvati Hitnu i policiju. Mihaela je imala prostrjelnu ranu u predjelu donjeg dijela glave i, prema policijskom priopćenju, smrt je nastupila trenutno.