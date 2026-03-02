Odvjetnici s Dekanićeva suđenja zatražili izuzeće sutkinje i predsjednka suda

Danas je na Županijskom sudu u Osijeku trebalo započeti iznošenje obrane optuženicima koji su se, zajedno s bivšim županom Damirom Dekanićem, našli na optuženičkoj klubi zbog lažiranja okolnosti njegove prometne nesreće iz travnja 2022. godine.

Optuženi su Nikolina Meseljević, Krešimir Bičanić, Mijo Pranjkić i Tomislav Farkaš i oni su trebali ispričati svoje verzije sve što se te noći događalo. Time bi suđenje ušlo u završnicu. No, umjesto iskazivanja obrane, dogodio se obrat. Naime, Marija Cindrić Bojmić, braniteljica drugookrivljene Nikoline Meseljević podnijela je zahtjev za izuzeće predsjednice sudskog vijeća Voller Jakšić, smatrajući da je sutkinja počinila kazneno djelo krivotvorenja zapisnika s rasprave održane 3. studenoga 2025. godine.

- Na toj je raspravi, 3. studenoga 2025. godine krivotvoren zapisnik, odnosno on je ispravljen na sljedećoj raspravi, na način koji se smatra nedopuštenim. Zbog toga smo zatražilivmišljenje profesora s Pravnog fakulteta u Osijeku koji se složio s time da je takav način ispravljanja zapisnika nedopušten - rekla je Cindrić Bojmić, čijem se stavu i zahtjevu pridružio i Davor Ćavar, branitelj prvookrivljenog Dekanića, koji je dodatno iskazao i sumnju u objektivnost osoba koje su do sada odlučivale o zahtjevima za izuzeće predsjednice vijeća.

- Osobe koje su do sada odlučivale o zahtjevima za izuzeće nisu se ponašale objektivno, pa stoga tražimo i izuzeće predsjednika Županijskog suda u Osijeku - rekao je Ćavar.

Njihovim se zahtjevima usprotivio tužitelj USKOK-a Tomislav Juzbašić, koji je rekao da u načinu ispravljanja zapisnika nema ništa sporno nego da je novi zahtjev odvjetnika još jedan pokuša odugovlačenja postupka i izbjegavanje kaznene odgovornosti optuženika, samo stoga što dosadašnj dokazni postupak ne ide njima u korist.

Sutkinja je odredila stanku kako bi se odlučilo o zahtjevu odvjetnika, nakon čega je rasprava odgođena za sutra.

Sutkinja Voller Jakšić rekla je kako će predmet i zahtjev za njezino izuzeće biti dostavljeni Uredu predsjednika suda na odlučivanje, a nije prokomentirala zahtjev za izuzeće predsjednika suda Davora Mitrovića, o čemu bi zapravo trebao odlučiti Visoki kazneni sud.

- U spornom zapisniku je navedeno da su se izveli dokazi koji nisu bili izvedeni na raspravi taj dan, nego su izvedeni tek na sljedećoj raspravi, kada je sutkinja ispravila zapisnik, što je protivno odredbama Zakona o kaznenom postupku. Od početka smatramo da sutkinja nije objektivna. Unoseći taj sadržaj počinila je djelo protivno odredbama Kaznenog zakona i tako oštetila obrane okrivljenika. Naime, zapisnik s rasprave se ne može ispraviti na taj način kako je sutkinja učinila. Kada smo zaprimili zapisnik utvrdili smo da se on ne podudara s onim što je diktirano na raspravi - pojasnio je Dekanićev odvjetnik.