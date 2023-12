Odvjetnik Boysa kaže kako za njih 60 nema dokaza da su se tukli: 'Mi smo se samo branili'

'U Grčku smo došli organizirano. Sve je dogovoreno u Zagrebu, a komunikacija je išla preko aplikacija. Granice smo prošli normalno, nije bilo nikakvih problema. Sa sobom nismo imali nikakvih noževa i oružja, niti smo u Atenu došli s namjerom nekoga ubiti.'

Stoji to u iskazu uhićenog navijača Dinama, koji je dao netom nakon što je uhićen zbog tučnjave između huligana iz Hrvatske te navijača AEK-a u kojoj je poginuo Grk Michalis Katsouris (29). Istražitelji su, kako saznajemo, te izjave iskoristili kako bi Hrvate optužili za kazneno djelo udruživanje u kriminalnu organizaciju zbog čega im prijeti i 15 godina zatvora.

Međutim, kad se stvar donekle primirila i kad su Hrvati dobili odvjetnike, odmah su krenuli u sređivanje izjava kako bi izbjegli to kazneno djelo. U kasnijim izjavama navijači Dinama su rekli kako su u Atenu došli podržati svoj klub, a neki hrvatski državljani su govorili i kako su turistički došli u grčku prijestolnicu.

- Ja nisam niti bio na stadionu. Mene su uhitili u hotelu. Nisam sudjelovao u tučnjavi niti sam upoznat sa cijelom situacijom. Nemam nikakve veze s tim, a posebno nemam veze s ubojstvom Michalisa - stoji i iskazu mladog hrvatskog državljanina. Isto je ponovio na jučerašnjem drugom saslušanju gdje je samo potpisao prijašnji iskaz u kojem demantira sve za što ga sumnjiče. Istražni sudac ga, kako saznajemo, nije dodatno ništa pitao.

Nakon potpisivanja izjave vratio se u zatvor, a u međuvremenu se čuo s obitelji kojima je kratko javio da je sve u redu. I ostalih 38 pritvorenih koji su u ponedjeljak bili na drugom saslušanju su uglavnom potpisali iskaze koji su dali u u prvom ispitivanju u dogovoru s odvjetnicima. Istražni suci, kako saznajemo, nisu imali previše dodatnih pitanja, osim za one za koje postoje materijalni dokazi da su sudjelovali u tučnjavi. No svi uhićeni, kako smo naveli, držali su se prvog iskaza.

Neki od uhićenih Hrvata su u iskazima naveli kako su bili kod stadiona AEK-a kad je bila tučnjava, a to su morali priznati jer, kako saznajemo, tužitelji su im pokazali snimke nadzornih kamera. No svih 102 uhićenih Hrvata su u prvom službenom iskazu kategorički demantirali da su ubili ili da su sudjelovali u ubojstvu Michalisa.

- Nisam upoznat s tim. Nisam ga ni vidio niti sam imao ikakav nož. U Atenu smo došli podržati naš klub, ali nismo imali namjeru se organizirano potući. Zatekli smo se u toj situaciju. Nisam znao što se događa. Krenula je tučnjava, a u njima su sudjelovali i brojni grčki navijači. Napali su i nas, morali smo se braniti. Nismo imali namjeru se tući. Ne sjećam se svih detalja dobro jer je bila velika gužva, ljudi su trčali. Nismo znali kuda idemo, samo sam htio pobjeći od svega i tako se spasiti - izjavio je drugi uhićeni Hrvat.

Nadalje, neki od navijača Dinama su rekli kako nisu ni znali kuda idu, već da su to saznali tek kad su krenuli. Rečeno je im je da idu u Grčku, ali također su u iskazima demantirali da im je namjera bila sudjelovati u tučnjavi. U iskazima su naveli kako ne znaju tko je organizirao cijelu povorku, ali su dalje naveli kako su put sami financirali te da nitko ne stoji iza njih. Ukratko, kazali su kako su ljubitelji sporta koji su zbog ljubavi prema Dinamu otputovali u Atenu gdje navijači Dinama nisu smjeli biti.

- Bili smo kod stadiona, ali sam htio vidjeti kako to izgleda uživo jer nikad nisam bio ovdje. Kad je krenulo sve, ja sam pobjegao od tamo. Nisam sudjelovao u tučnjavi. Nitko me nije udario niti sam koga udario - rekao je istražiteljima uhićeni Hrvat.

Druga skupina od 44 BBB-ovaca stigla je jutros pod strogim policijskim mjerama na ispitivanje pred suce istrage na sud u Ateni.

Nastavak je to ispitivanja pritvorenih Hrvata koje je započelo jučer, a trajat će do sutra. Sud i tužiteljstvo ovim saslušanjima želi još jednom detaljno ispitati sve huligane kako bi do kraja utvrdili sve okolnosti tučnjave između navijača Dinama i AEK-a u kojima je ubijen Grk Katsouris.

Kad su završili s ispitivanjem, jedan od uhićenih Hrvata je iz autobusa doviknuo “Plenkoviću, vadi nas van!” Osim toga, netko je vikao i ustaški pozdrav “Za dom spremni”.

U međuvremenu, odvjetnici uhićenih hrvatskih huligana predali su zahtjeve da ih se pusti na slobodu o čemu će odlučiti grčki sud, međutim za odluku nema zakonskog roka u kojem to moraju odlučiti.

Uz to, odvjetnik 95 pritvorenih Hrvata Athanasios Kaimenakis rekao je kako za 60 njegovih klijenata tužiteljstvo nema niti jedan dokazni materijal da su sudjelovali u tučnjavi.

- Njih 60 od ukupno 95 koliko ih zastupam ne postoje nikakvi materijalni dokazi - ni videosnimke, ni DNK uzorci na temelju kojih ih se zadržava u istražnom zatvoru. Naša je obrana čvrsta, apeliram na obitelji mojih klijenata da ostanu mirni. Kada sam posjetio Bad Blue Boyse u zatvorima, čuvari su mi kazali da su izuzetno disciplinirani te da se lijepo ponašaju. Jako sam ponosan na njih - rekao je Kaimenakis.

Sve uhićene tužiteljstvo sumnjiči za 12 kaznenih djela, od kojih je, kako smo naveli, najteže udruživanje u kriminalnu organizaciju za što mogu dobiti i 15 godina zatvora.