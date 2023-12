VIDEO Nastavlja se suđenje u Grčkoj: 44 Boysa stigla su uz strogu pratnju policije na sud

ATENA - Skupina od 44 BBB-ovaca stigla je danas pod strogim policijskim mjerama na ispitivanje pred suce istrage na sud u Ateni. Nastavak je to ispitivanje pritvorenih Hrvata koje je započelo jučer, a trajat će do sutra. Sud i tužiteljstvo ovim saslušanjima želi još jednom detaljno ispitati sve huligane kako bi do kraja utvrdili sve okolnosti tučnjave između navijača Dinama i AEK-a u kojima je ubijen Grk Michalis Katsouris (29). Odvjetnik 95 pritvorenih Hrvata Athanasios Kaimenakis rekao je kako za 60 njegovih klijenata tužiteljstvo nema niti jedan dokazni materijal da su sudjelovali u tučnjavi.