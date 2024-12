Odvjetnik Gisele Pelicot otkrio mučne detalje: 'Silovali su je na krevetu njezine kćeri, u autu...'

Gisele su silovali na njezin rođendan, u novogodišnjoj noći, na Valentinovo. Čak i u krevetu kćeri, na stolu u njezinoj blagovaonici, u autu na benzinskoj stanici na autocesti... Ispričao je to Stéphanne Babboneau, odvjetnik Gisèle Pelicot (71). Odvjetnik je za The Guardian ispričao da postoje i snimke koje to potvrđuju.

Dominique Pelicot je gotovo cijelo desetljeće organizirao grupna silovanja supruge Gisele Pelicot te dijelio fotografije i video snimke silovanja. Francuski tužitelji nedavno su zatražili 14 godina zatvora za Dominiquea Pelicota.

Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

Odvjetnik je istaknuo kako je klijenticu morao pripremiti na činjenicu da nije bila samo seksualno zlostavljana, nego da je postojala stvarna namjera da je se degradira. Ona je, dodao je, znala da je bila uspavana, ali ne i za posebno donje rublje koje joj je suprug oblačio i za papir koji bi joj stavljao preko lica dok bi je razni muškarci silovali.

- Bila je neobično smirena - opisao je Gisèleino držanje kad su joj sve ispričali i dodao kako su tek kasnije shvatili zašto.

- Bila je obična žena, umirovljenica koja je živjela na jugu Francuske, a što je mogla očekivati od života? Bez trauma, bez dramatike, lijepa kuća u lijepom selu. Mislila je da će ovo biti njezin život zauvijek - rekao je odvjetnik te ispričao kako je suprug, koji je optužen da ju je godinama više puta drogirao i silovao te nagovarao druge muškarce da zlostavljaju suprugu Gisele u njihovoj kući, pozvan na policijski razgovor 2020., ali je tad Gisele rekao kako je to zbog optužbi da je fotografirao ženske suknje.

Potom joj je rekao da shvaća da joj to nije ugodno, ali da kasnije mogu ići u kupovinu.

Foto: ZZIIGG/REUTERS

- Istoga dana policija je obavijestila Gisèle o tome što su pronašli na njegovu računalu. Ako je to uspjela preživjeti, može se suočiti sa svime što se može dogoditi - rekao je Babonneau.

Sjetio se kako je prije nekoliko mjeseci dobio nezamislivi zadatak: reći ženi koju su više puta silovali bivši suprug Dominique i mnoštvo stranaca dok je ona bila u nesvijesti između 2011. i 2020. sve prljave detalje prije nego što ih sama sazna u sudnici. Slučaj je vrlo brzo postao poznat kao suđenje za seksualno zlostavljanje od neviđene važnosti - ne samo u Francuskoj, nego i diljem svijeta.

- Svi su bili iznimno zabrinuti da bi mogla doživjeti živčani slom. Ali cijeli svijet je impresioniran njezinim dostojanstvom i otpornošću. Ljudi joj stalno prilaze - ne samo na sudu, nego i na ulici kako bi joj zahvalili. Neke od mladih žena su u suzama - rekao je Babonneau.