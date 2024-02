Ako Turudić sada ne odustane, Plenković ga mora maknuti. Za spas DORH-a, ali i za spas HDZ-a

Kad privremeno maknemo političke obračune Pantovčaka i Banskih dvora na stranu, ostaje činjenica da je Ivan Turudić sam sebe diskvalificirao od izbora za glavnog državnog odvjetnika.

Prvi puta kad je na saslušanju u Hrvatskom saboru lagao kad je na pitanje Sandre Benčić rekao da se od predmeta svog bratića izuzeo nakon mjesec i pol dana, premda službeni podaci suda govore da je izuzeo nakon 200 dana.

I drugi puta kad je lagao o svom poznanstvu i druženju s Josipom Rimac.

"Josipa Rimac me zamolila i ja sam je primio na 5 minuta. I to je bilo uredno registrirano na porti. Rimac kao i svaki drugi građanin", rekao je Turudić prošlog travnja u Nedjeljom u dva, dodajući kako je s Josipom Rimac izmjenjivao "malo poruka" te da su one bile "rijetke".

Da bi sada preko Jutarnjeg lista u javnost izašao podatak o stotinama poruka Turudića i Josipe Rimac.

"Idem na onu kavu"

Na istom saborskom saslušanju Turudić je odbijao odgovoriti na pitanje zbog čijeg je predmeta Josipa Rimac išla k njemu intervenirati na sud, je li to bilo zbog predmeta Inje Bašića, brata Milenka Bašića iz afere Vjetroelektrane. "Sve sam oko toga pojasnio", kazao je Turudić.

Poruke u mobitelu otkrivaju da je Josipa Rimac na dan sastanka javila Milenku Bašiću da "ide sad na onu kavu".

I makar ovdje bi, ako već ne u desetinama drugih situacija, izbor Ivana Turudića za šefa DORH-a trebao propasti.

Jer je Turudić dvaput rekao neistinu ili odbijao reći istinu.

Što se onda može od njega očekivati na mjestu glavnog državnog odvjetnika?

"Neovisno pravosuđe"

HDZ i dalje brani Turudića i - bizarno - optužuje "rigidnu ljevicu, MOST-ove provokatore, njihova idola Milanovića i čitavu Grupaciju lex Perković" da - pazite sad - "strahuju od neovisnog pravosuđa".

Pa ako Turudić nešto nije skrivao, onda je to činjenica da je navezan na HDZ, povezan s HDZ-om, blizak HDZ-u. Kao i da je povezan s raznim centrima moći, utjecajnim osobama, javnim ličnostima.

Od koga je to Turudić onda neovisan? Valjda od oporbe.

Jer iz poruka koje je izmjenjivao s Josipom Rimac vidi se da nije baš forsirao neovisnost od bivše državne tajnice, HDZ-ove uzdanice, a kasnije i osobe pod mjerama i pod optužnicom.

Znala je kamo ide

I teško je vjerovati da je Josipa Rimac na sastanak s Turudićem, osobom s kojom je bila toliko bliska, povodom afere Vjetroelektrane išla "kao i svaki drugi građanin". Znala je kamo ide i kome ide.

Kao što je Zdravko Mamić znao zašto njeguje blisko prijateljstvo s Ivanom Turudićem.

Kao što, uostalom, Plenković i HDZ znaju zašto guraju Turudića na čelo DORH-a.

Njegov izbor trebao bi sada pasti, što uvelike ovisi o HDZ-ovim koalicijskim partnerima. Plenković ne može sam potvrditi Turudića, već treba pomoć koalicijskih partnera. Hoće li oni ovom prilikom biti "neovisni" od Plenkovića?

Kamen oko vrata

Ivan Turudić evidentno postaje kamen oko vrata Plenkoviću, koliko god se HDZ trudio insinuirati da je Turudić zapravo kamen oko vrata Milanoviću.

Pitanja koja HDZ postavlja Milanoviću, zašto nije ranije reagirao oko Turudića ako je imao spoznaja još od 2015. godine, imaju smisla samo u kontekstu optuživanja političkog suparnika koji se, po njihovu mišljenju, boji budućeg glavnog državnog odvjetnika. Ali sada su podaci u javnosti.

I ako HDZ stane iza Turudića, natovario si je veliki problem pred izbore.

Da ne govorimo o tome kakvu je štetu napravio Državnom odvjetništvu i čitavoj državi.

Svakako bi najbolje i najelegantnije bilo da Turudić, ako je doista toliko profesionalan, moralan i neovisan, sada povuče kandidaturu, kao što je to učinio 2017. godine prilikom izbora predsjednika Vrhovnog suda, kada je predsjednici Kolindi Grabar Kitarović poručio da odustaje od izbora jer ne želi njoj otežavati poziciju zbog svojih veza sa Zdravkom Mamićem.

Pa neka sada odustane od izbora za šefa DORH-a, kako ne bi Plenkoviću otežavao poziciju zbog svojih veza s Josipom Rimac (i Zdravkom Mamićem).

No to je sada teško očekivati i upravo zbog toga Turudić ne ispunjava uvjete za izbor na čelo DORH-a.