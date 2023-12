Odvjetnik koji zastupa Bad Blue Boyse: 'Nek Plenković drži jezik za zubima! Samo nam šteti'

Hrvatski premijer treba gledati svoja posla i ne komentirati suđenje u Grčkoj. Svojim izjavama nam samo može naštetiti. Grčko pravosuđe ne nezavisno i ne može politika donositi odluke oko toga. Ne znam odakle hrvatskoj Vladi informacije da će biti dobre vijesti za uhićene hrvatske državljane. To su izjave temeljene na rekla-kazala. Neka on radi svoj posao, a mi ćemo raditi naš posao. Za nas je bolje da on drži jezik za zubima.

Komentirao je tako Athanasios Kaimenakis, odvjetnik uhićenih navijača Dinama nedavne izjave iz hrvatske Vlade u kojima navode kako bi moglo doći do dobrih vijesti, aludirajući da bi uhićeni uskoro mogli izaći iz pritvora.

To im, kaže Kaimenakis, samo radi štetu.

- O tome će odlučiti grčki sud, a to neće biti ovih dana. Danas počinje saslušanja te se mi pripremamo za to. Svi moji klijenti su dobro te smo se dobro pripremili - dodao je Kaimenakis.

Na pitanje, postoji li možda neki dogovor na državnoj razini, odgovara kako Grčka ima uređen pravosudni sustav te da takve stvari ne dolaze u obzir.

Podsjetimo, Bad Blue Boyse pritvorene u Grčkoj u iduća tri dana očekuje ispitivanje na sudu u Ateni.

Prva skupina od 40-tak pritvorenih će biti danas u 9 dovedeni pred trojicu sudaca istrage.