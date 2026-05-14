Obavijesti

News

Komentari 9
RAZBILA FILIPINCA

Odvjetnik Matee O. koja je tukla stranca: 'Rastresena je. Jako teško sve podnosi...'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Odvjetnik Matee O. koja je tukla stranca: 'Rastresena je. Jako teško sve podnosi...'
12
Foto: Čitatelj 24sata

Njezin branitelj odvjetnik Ivan Bandić potvrdio nam je da je jučer ispitana pred državnim odvjetništvom. Kako doznajemo, branila se šutnjom

Matei O. (20), koju sumnjiče za napad na Filipinca u centru Zagreba, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Privođenje djevojke koja je u Zagrebu brutalno tukla Filipinca Privođenje djevojke koja je u Zagrebu brutalno tukla Filipinca Privođenje djevojke koja je u Zagrebu brutalno tukla Filipinca
12
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nakon kriminalističkog istraživanja predali su je pritvorskom nadzorniku što znači da je noć provela u policijskoj jedinici za zadržavanje na zagrebačkim Oranicama. Njezin branitelj odvjetnik Ivan Bandić potvrdio nam je da je jučer ispitana pred državnim odvjetništvom. Kako doznajemo, branila se šutnjom odnosno nije iznosila razloge ni govorila o okolnostima napada.

Pokretanje videa...

UZNEMIRUJUĆE Djevojka u Zagrebu mlatila stranca... 00:41
UZNEMIRUJUĆE Djevojka u Zagrebu mlatila stranca... | Video: 24sata

- Dosta je rastresena, jako teško to sve podnosi. Riječ je o djevojci, vrlo je mlada, nema još ni 21 godinu - kratko je kazao Bandić.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu određivanje istražnog zatvora predlaže zbog opasnosti od ponavljanja djela. Kako piše Ana Raić za Index, turista je mlatila dok je imala mjeru opreza zbog ranijeg incidenta. Kako doznaju, nedavno je zaprijetila djevojci koju je zatekla sa svojim dečkom.

TUKLA GA U CENTRU ZAGREBA FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!
FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!

U nasilnom ispadu koji je uslijedio prijetila je toj curi, te je čak dohvatila i nož. Kako su pisali, Matea O. u Zagrebu nije bila uredno prijavljena, odnosno nije imala prijavljeno prebivalište ni boravište. Tijekom ispitivanja izjavila je da radi u kafiću, no nije se mogla sjetiti imena.

Iz javno objavljenih podataka vidljivo je da se u rodnom Međimurju bavila nogometom, dok je prije nekoliko godina trenirala i MMA. Na snimci je vidljivo kako filipinskom turistu zadaje dosta precizne udarce, te ga obara na tlo. Policajci su protiv nje prvotno podnijeli optužni prijedlog odnosno prekršajnu prijavu zbog naročito drskog ponašanja na javnom mjestu. Jučer su je doveli na Prekršajni sud u Novom Zagrebu, no tad je uslijedio obrat. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!
NOVA AFERA U SAVEZIMA

USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!

Iako su strani natjecatelji preko svojih saveza plaćali smještaj na prvenstvu, državi je prikazano da je trošak od 300.000 eura platio Savez kako bi proračun pokrio više od pola tog troška. Tu je i misteriozni račun...
Obrat na sudu! Djevojci koja je tukla Filipinca kaznena prijava? Pustili su je pa su je opet priveli
PLAKALA NA HODNIKU

Obrat na sudu! Djevojci koja je tukla Filipinca kaznena prijava? Pustili su je pa su je opet priveli

Policija je protiv djevojke (20) podnijela prekršajnu prijavu zbog narušavanja javnog reda i mira. No, nakon što se u postaju javila žrtva, povukli su prijavu i opet je uhitili
Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!
TRAŽE ISTRAŽNI ZATVOR

Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!

Dosta je rastresena, jako teško to sve podnosi. Riječ je o djevojci, vrlo je mlada, nema još ni 21 godinu, rekao je odvjetnik uhićene djevojke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026