Odvjetnik Matee O. koja je tukla stranca: 'Rastresena je. Jako teško sve podnosi...'

Matei O. (20), koju sumnjiče za napad na Filipinca u centru Zagreba, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Nakon kriminalističkog istraživanja predali su je pritvorskom nadzorniku što znači da je noć provela u policijskoj jedinici za zadržavanje na zagrebačkim Oranicama. Njezin branitelj odvjetnik Ivan Bandić potvrdio nam je da je jučer ispitana pred državnim odvjetništvom. Kako doznajemo, branila se šutnjom odnosno nije iznosila razloge ni govorila o okolnostima napada.

- Dosta je rastresena, jako teško to sve podnosi. Riječ je o djevojci, vrlo je mlada, nema još ni 21 godinu - kratko je kazao Bandić.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu određivanje istražnog zatvora predlaže zbog opasnosti od ponavljanja djela. Kako piše Ana Raić za Index, turista je mlatila dok je imala mjeru opreza zbog ranijeg incidenta. Kako doznaju, nedavno je zaprijetila djevojci koju je zatekla sa svojim dečkom.

U nasilnom ispadu koji je uslijedio prijetila je toj curi, te je čak dohvatila i nož. Kako su pisali, Matea O. u Zagrebu nije bila uredno prijavljena, odnosno nije imala prijavljeno prebivalište ni boravište. Tijekom ispitivanja izjavila je da radi u kafiću, no nije se mogla sjetiti imena.

Iz javno objavljenih podataka vidljivo je da se u rodnom Međimurju bavila nogometom, dok je prije nekoliko godina trenirala i MMA. Na snimci je vidljivo kako filipinskom turistu zadaje dosta precizne udarce, te ga obara na tlo. Policajci su protiv nje prvotno podnijeli optužni prijedlog odnosno prekršajnu prijavu zbog naročito drskog ponašanja na javnom mjestu. Jučer su je doveli na Prekršajni sud u Novom Zagrebu, no tad je uslijedio obrat.