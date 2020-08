Nasilnici iz Kaštela idu u zatvor na mjesec dana, plakali pred istražnim sucem i policijom

Za iznudu za koju su ova dvojica prijavljeni prijeti im kazna do deset godina zatvora, dok za dilanje mogu biti osuđeni na kaznu do 12 godina

<p>U ponedjeljak oko 19.30 sati sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 19-godišnjeg B.K. i 17-godišnjaka, oba iz Kaštela, koji su tijekom dana privedeni zbog iznude i neovlaštenog prometa drogama, javlja <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/nasilnicima-iz-kastela-odreden-pritvor-idu-u-zatvor-na-mjesec-dana-raslakali-se-na-ispitivanju-pred-policijom-i-sucem-istrage-1041539" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a>.</p><p>Stariji mladić priznao je sve za što ga se tereti, dok se mlađi nasilnik branio šutnjom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Tukli mladića radi iznude</strong></p><p>Kako doznaje <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/nasilnicima-iz-kastela-odreden-pritvor-idu-u-zatvor-na-mjesec-dana-raslakali-se-na-ispitivanju-pred-policijom-i-sucem-istrage-1041539" target="_blank">Slobodna</a>, obojica su se rasplakali i na ispitivanju u Općinskom državnom odvjetništvu, ali i pred sucem istrage, a on im je poručio da su u protekla dva dana postali poznati u cijeloj zemlji, ali ne po dobrome te da dobro razmisle o onome što su učinili.</p><p>Prema kaznenoj prijavi što je podnijeta protiv nasilnika, od svoje su žrtve tražili da im podmiri navodni dug. On im je 23. kolovoza, kako bi pokušao podmiriti dugovanje predao motor. No, maloljetnik mu ga je vratio, jer je, novodno, njegova majka posumnjala da je ukraden. Naknadno mu je rekao kako više nema dugovanja.</p><p>Za iznudu za koju su ova dvojica prijavljeni prijeti im kazna do deset godina zatvora, dok za dilanje mogu biti osuđeni na kaznu do 12 godina.</p><p>- Kriminalističko istraživanje ovog događaja i nadalje se nastavlja - poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.</p>