"Otac nasilnika mi se došao ispričati sav u suzama. Prvi put ga vidim i hvala mu na tome"

<p>Na oronuloj terasi skromne kuće u Kaštel Štafiliću sjedi otac Boško. Tu je i sin, žrtva nasilja. I još jedan čovjek. Spremno nam se javlja, vidno potresen. Njegovo ime je Jozo, a njegov sin je jedan od šestorice nasilnika koji su 19-godišnjeg mladića udarali i ponižavali u dvorištu crkve u Štafiliću. Došao se ispričati zbog postupaka svoga sina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>- Došao bih i jučer, odmah. Nisam mogao, nisam stigao. Žao mi je zbog svega, jako mi je žao. Ovo je najmanje što mogu napraviti - kratko nam je rekao Jozo ne mogavši suspregnuti suze na spomen snimke nasilja koja je potresla i zgrozila hrvatsku javnost, ali i njegovu obitelj. Pruža ruku Bošku, on je spremno prihvaća. Zahvaljuje mu se.</p><p>- Doći ću ti ja opet, sad znam di si - obećava mu Jozo. Boško mu poručuje da je dobrodošao.</p><p>Ja mu se zahvaljujem što je došao. Ja ga ne poznajem, prvi put ga vidim, ali drago mi je da je došao. Znači, vidi se osobnost i karakter čovika. Ja ništa drugo ne mogu reći nego za tog čovika sve najbolje, uzdahnuo je Boško nakon što je Jozo otišao svojim putem.</p><p>Podsjetimo, snimka brutalnog nasilja nastala je 22. kolovoza. Nakon što je u nedjelju, osam dana od događaja, iscurila u javnost, policija je uhitila najžešći dvojac sa snimke - 19-godišnjaka i 17-godišnjaka koji svoju 19-godišnju žrtvu traže 2000 kuna brutalno ga udarajući šakama i nogama po glavi i tijelu, guraju ga i ponižavaju. Razgovarali smo sa žrtvom koja nam je u detalje opisala kako se sve dogodilo.</p><p>- Kad je bila Gospa Sinjska, triba sam ić’ s njima u Sinj. Triba’ sam otić’ u matere na posal, pošto je taj dan tribala primit’ plaću, da mi da 200 kuna, da imamo za gorivo, hranu i piće. Međutim, materi nije došla plaća. Oni su mi rekli da ne tribam vraćat’ ništa. Onda sam ja reka’: ‘Ajde ići ću s vama’. I otiša sam. Vratili smo se oko 5.30 ujutro iz Sinja. Išli smo na kupanje na Bačvice bacit se u more, dovezli su me kući oko jedan. Sve je prošlo normalno. Nisu mi se javljali par dana, do te subote, nabili su mi kamate jer je svatko tija zaradit nešto - prepričava nam žrtva. Kako bi se riješio duga, dao im je i motocikl, no oni su ga vratili. Prisjeća se kako je izgledalo to jutro kad su ga premlatili.</p><p>- To je bila subota, oko 10.30 došli su do mene ovdi. Rekli su susidima da me pozovu. On se bija zadera mojim imenom, ja sam izaša vanka. Ka’, rekli su susidi da ću ić’ igrat’ na baluna. Kako baluna nije bilo nigdi, ja sam skužija u čemu je riječ. Izaša sam vanka i oni su meni rekli da odem do crkve jedno 100-tinjak metara dalje od kuće, da idemo popričati u vezi nečega. Pitali su kad će pare, ja sam reka da ću vidit’, ako uspijem šta s motorom riješit da ću im dat’ dio. I ništa, tu sam dobija malo batina, al nemam nikakve posljedice, da išta sanjam po noći.</p><p>Jedino sam je malo bija pripa, mora sam razmišljat di, šta i kako. Onda sam ocu predložija ideju da jednom od njih dam motor, koji nije registriran ima po’ godine, ne vozi ga nitko. On se složija bija. I sljedeći dan su oni došli, ja sam tom momku bija reka’ da ponese OIB i da ćemo napraviti kupoprodajni ugovor. On se složija i odveza motor. A onda mi ga je vratija par dana poslije, jer da mu mater ne viruje da mu je netko da motor. Mislila je da je ukraden jer nema registarske oznake. Vratija ga je nazad jer ga nema di držat. Pita sam što ćemo s motorom, a on mi ga je vratija nazad, da ga nema di držat’ - priča nam žrtva.</p><p>Pitamo ga kako se osjeća nakon svega.</p><p>- Za njih me zaboli briga, ja sam priša’ priko svega, a kako će s njima bit’, neka to odredi oni koji se tribaju bavit s time. Zaboli me briga za sve i tko šta misli - zaključio je mladić.</p><p><strong>TRAŽILI GA 2000 KUNA</strong></p><p>Priča o obiteljskim okolnostima u kojima je žrtva nasilja odrasla nije baš najljepša obiteljska priča.<br/> No njegov otac Boško bori se kako zna, s onih 800 kuna koliko mjesečno njih dvojica imaju za život. Mladić je, kako smo već pisali, dio djetinjstva proveo u domu za nezbrinutu djecu, a ocu se vratio krajem prošle godine. Otac je vidio snimku i strašno ga je potresla.</p><p>- To je bilo neugodno. Kad ga je šamara’ i udarija, pa kad je pao, onda sam se zgrozija. On se uspija dignit, onda su ga opet bacili i više se nije diga, onda su prekinuli. To na podu, to me... Uh, odma sam cili protrnija, to mi je bilo najteže. Pomislija sam: ‘Ajme meni, šta bi bilo da sam ja tu, da sam moćan ka’ prije’ - priča nam otac Boško dodajući kako su mu sina lani pustili iz doma.</p><p>- Vraga su ga pustili, oni su ga potirali. To je dom otvorenog tipa, u zimska doba tamo je triba’ bit’ do devet, a ljeti možda do jedanaest, ponoći, a on je dolazija, kako čujem, nekad i ujutro. Nije se ponaša karakterno kako treba. On je njima dosadio. I oni su ga pustili. A šta ću ja sad s njim. Ja ne mogu ni sebe hranit’. Vele oni, mislite se kako znate. Moje je dite, šta ću od njega - kaže nam otac dodajući kako njegov sin nije lud kako pričaju.</p><p>- On je jako bistar, ali je blesast, jedno je bit munjen, a drugo bit’ malo ud’ren mokrom krpom po glavi, što se kod nas kaže, evo moram se i nasmijat’. Ali on je meni uredan, on je meni točan, on opere suđe, pomete kuću, sredi sve, opere robu i rastre, nikad nije iša’ vanka da nije reka’: ‘Tata, ja idem vanka’. S kim si bija, di ćeš, kaza’ bi on meni. A je li to točno, vidim sad da nije - kaže nam otac dodajući kako bi dugokosog sa snimke prepoznao, a druge ne.</p><p>Došli su jedino taj dan kad su trebali preuzeti motocikl.</p><p>- Bili su tu na teraci, a njih četiri, pet poredano na stepenicama. Ja sam se pripa’ jer to je sve omladina. Ako idem kontra mogu i mene isprokidat’. Ja sam ode doslovno pitao tog duge kose: ‘Dečko moj, ja te vidim prvi put, reci ti meni šta si ti dava’ mom sinu?’. On mene pita je l’ mislim na drogu. A ja sam to promislija, ali sam rekao da ne mislim na to, nego da su mu pare posuđivali. On mi je reka’ da mu je moj sin dužan 2000 kuna. Pita me je l’ se ja slažem da mu damo motocikl, ja sam reka da se slažem, s tim da napravimo kupoprodajni ugovor. ‘Bez toga motor dobit’ nećeš’, reka’ sam mu. Ja nisam zna je l’ on punoljetan il’ maloljetan. Ja sam sve potpisa’.On je donija svoj OIB i sve, uzeo motor, uskočili su na njega i nakon šest, sedam dana su ga vratili - kaže nam otac žrtve.</p><p>Policija u svojem izvješću o kriminalističkoj istrazi spominje i motocikl i preprodaju marihuane. Navode kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad dvije osobe, 19-godišnjakom i maloljetnikom. Sumnjiči ih se da su “s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi od oštećenog 19-godišnjaka tražili da im donese 2000 kuna. Tijekom događaja udarali su ga po tijelu i glavi. Nadalje, u cilju podmirenja navodnog duga, 19-godišnjak je 23. kolovoza 2020. godine maloljetniku predao i motocikl, koji mu je isti vratio navodeći mu kako više nema dugova”.</p><p>Iz policije navode i kako su ossumnjičeni žrtvi prodavali marihuanu te da se uhićeni dvojac tereti za kaznena djela iznude i preprodaju droge. Predani su pritvorskom nadzorniku, a kriminalističko istraživanje ovog događaja i nadalje se nastavlja.<br/> Kako doznajemo, pretučeni mladić policiji je priznao da su ga napadači pretukli zbog iznuđivanja duga koji je nastao dok je od njih uzimao drogu koju nije plaćao.</p><p>I 19-godišnji nasilnik i 19-godišnja žrtva išli su u istu školu, srednju strukovnu u Kaštel Štafiliću. Nasilnik je sad njihov bivši učenik, dok je žrtva pala jedan razred te je sad opet treći.</p><p>Jedan od mladića trenirao je u Boksačkom klubu Leonid iz Kaštela, iz kojega su, čim su snimke dospjele u javnost, osudili nasilje. Na društvenim mrežama objavili su i da je mladić imao devijacije u ponašanju, iako ne u ovom razmjeru. Navode i kako su pokušavali sve i kroz razgovor s roditeljima koji su također tražili način.</p><p>Drugi mladić trenirao je odbojku u Kaštelima, a iz kluba u kojemu je bio također su oštro osudili nasilje navodeći kako mladić ne trenira kod njih već šest godina.</p><p>Pojavila se i informacija da su uhićeni mladići članovi HDZ-ove mladeži, no oni su to demantirali.<br/> Mještani Kaštel Štafilića uglavnom ne žele ništa komentirati, doznajemo tek kako se ispred zvonika crkve često okuplja “sumnjiva” mladež.</p>