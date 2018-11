Odvjetnik Olujić: Todorić već danas može izaći iz Remetinca

Ivica Todorić može već danas izaći van iz pritvora, rekao je Fran Olujić, odvjetnik i branitelj Ante Todorića, sina Ivica Todorića u studiju 24sata.

- Da bi se to dogodilo treba biti ukinut istražni zatvor koji je protiv njega temeljem rješenja suca istrage. Od tog rješenja su se okolnosti promijenila. Svjedoci na koje bi Todorić mogao utjecati, ispitani su. Odnosno, nije ispitano dvoje stranih državljana koje sprečava obaveza čuvanja bankovne tajne. Već bi danas mogao izaći iz istražnog zatvora, a sud treba ukinuti to rješenje - bilo temeljem žalbe, bilo temeljem prijedloga - kazao je Olujić.

Dodao je da ukoliko postoji još jedan svjedok koji je strani državljanin, to i dalje nije dovoljan razlog da Ivica Todorić ostane u istražnom zatvoru. Naime, ukoliko sud i utvrdi da postoji opasnost od utjecaja na svjedoke, za to postoje drugačije mjere.

'Todorić nije bio u bijegu'

Olujić je istaknuo i da Todorić nije bio u bijegu dok je bio u Londonu.

- Županijsko državno odvjetništvo kada je Todorić nije bio u Hrvatskoj nisu išli s prijedlogom istražnog zatvora s opasnosti bijega. On nije bio u bijegu da je prebivalište nepoznato. On se cijelo vrijeme nalazio u Londonu, surađivao je s engleskim pravosuđem i tamo je koristio sve zakonske mogućnosti koje su mu bile na raspolaganju. On definitivno nije bilo u bijegu - kazao je odvjetnik Olujić.

Na pitanje zašto Ivica Todorić nije mogao svjedočiti video-linkom, iako je to predlagao, Olujić je kazao da je takvo svjedočenje nemoguće za okrivljenika. Zakon o kaznenom postupku previđa svjedočenje putem video-linka samo za svjedoke, ali ne i za okrivljenike.

Ako izađe iz pritvora - neće bježati

Olujić ističe da, ukoliko Todorić izađe na slobodu, nije vjerojatno da će pobjeći i samim time nema potrebe da ga se drži u istražnom zatvoru.

- Obzirom na narav kaznenog djela i činjenicu da je riječ o čovjeku koji je godinama bio najveći hrvatski gospodarstvenik - nije uobičajeno da bi bježao od pravosuđa. No da i sud zauzme takav stav, postoje druge mjere, kao što je jamčevina, i to u visokom novčanom iznosu - objasnio je te dodao da ako vijeće donese odluku da se ukida istražni zatvor, Todorić bi u istom trenutku trebao biti pušten na slobodu.

Prema predviđanjima, Olujić ističe da bi kazneni postupak mogao trajati vrlo dugo.

Suđenje će trajati barem dvije, tri godine

- Nadam se da DORH neće, ukoliko će dizati optužnicu, neće obuhvatiti svih 15 okrivljenika. No, ukoliko bi optužnica i bila podignuta i potvrđena, teško da se u ovom predmetu faza glavne rasprave može završiti u manje od dvije godine. On već sad broji preko 67 tisuća stranica i može brojati samo više, a ne manje. Svi se slažu da, prema sadašnjem zakonu, takve predmete je nemoguće završiti u manje od dvije, ako ne i tri godine - objasnio je Olujić.

