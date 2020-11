Odvjetnik: Sudu je rekao da ne zna zašto je išao u ISIL. Osudili su ga i pustili za par mjeseci

Na temelju socijalnog statusa nezaposleni napadač iz Beča živio je u gradskom stanu, dobivao je i novac za pomoć u nuždi. Bio je u programu deradikalizacije, ali je posjećivao džamiju koja se povezuje s teroristima

<p>Kujtim Fejzulai je Albanac rođen 2000. godine u Beču čija obitelj potječe iz Sjeverne Makedonije. On i njegov prijatelj zainteresirali su se za Islamsku državu tijekom puberteta, a radikalizirao se u džamiji od početka 2016. Prošle godine se htio priključiti ISIL-u u Siriji. S prijateljem je u kolovozu 2018. pokušao otputovati u Kabul, no plan je propao kad su otkrili da nemaju potrebnu vizu. Mjesec dana kasnije Fejzulai je sam napustio Austriju i otišao u Tursku, u nadi da će se pridružiti Islamskoj državi u susjednoj Siriji. Uhićen je i zadržali su ga u Turskoj.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO</p><p>Njegova obitelj, točnije majka, kontaktirala je ured odvjetnika Rast i Musliu kako bi pomogli pri izručenju u Austriju, govori za 24 sata Mirsad Musliu.</p><p>- Obitelj nas je nazvala kada je bio u Turskoj u pritvoru i mi smo ga zastupali. Inače nam nije specijalnost zastupati teroriste, ali prihvatili smo jer se obitelj činila zapadnjački orijentiranom – rekao je Musliu dodajući da su plaćali prema njihovoj standardnoj odvjetničkoj tarifi.</p><p>Musliu dodaje da je izručenje teklo glatko, bez ikakvih poteškoća. Uslijedilo je suđenje u Austriji na kojemu se Fejzulai branio šutnjom.</p><p>- Suđenje je išlo jako brzo, nije bio kompliciran proces. Mladić je izjavio da niti sam ne zna zašto je tamo išao, nije na sudu dao niti jedan argument. Zakon je takav, optuženi ne mora ništa reći. U travnju je osuđen na 22 mjeseca, ali je pušten već u prosincu. Smatralo ga se mlađim punoljetnikom te je na njega primijenjen privilegirani zakon o sudovima za mlađe. Ne mogu komentirati da li je ovdje zakazao sustav - prisjeća se Musliu suđenja te dodaje kako nakon Kujtimovog izlaska iz zatvora više nisu bili u kontaktu.</p><p>U razgovoru za 24 sata odvjetnik Musliu naglašava kako je prevencija ključna u sprečavanju radikalizacije. Također su potrebni bolji programi za deradikalizaciju jer je u ovom slučaju mladić mogao služiti i dulju zatvorsku kaznu, no to ne bi ništa pomoglo ukoliko bi nakon izlaska ušao u istu strukturu u kojoj je bio. Upravo nakon puštanja na slobodu nastupa kritično vrijeme.</p><p>Imam Ramazan Demir, koji se ranije kroz program deradikalizacije brinuo za zatvorenika, ukazuje na problematičnu točku prema kojoj su zatvori legla radikalizacije.</p><p>Christina Ratz, glasnogovornica Ministarstva pravosuđa rekla je kako Fejzulai nakon izlaska iz zatvora nije bio u njihovoj nadležnosti, ali je bio u programu deradikalizacije te je imao socijalnog radnika koji je bio zadužen za njega.</p><p>Upravo se u tom razdoblju Fejzulai zapravo nastavio i dalje radikalizirati. Odlazio je u džamiju Melit Ibrahim u Ottakringer Hasnerstraße i redovito posjećivao molitvenu sobu u koju su mogli samo članovi. U podrumu je smještena soba za trening borilačkih vještina i povezuje se sa drugim teroristima koji su poznati policiji.</p><p>Također se uselio u stan u blizini Kagrana koji mu je na temelju socijalnog statusa dodijelio grad Beč. Nije bio zaposlen i dobivao je novac za pomoć u nuždi, a prema neslužbenim izvorima riječ je o cca. 900 eura mjesečno.</p><p>Po oružje se u srpnju uputio u Slovačku. Htio je kupiti metke za kalašnjikov, ali nije uspio jer nije imao dozvolu. Slovačka policija je objavila da su upozorili austrijsku policiju još u srpnju da sumnjivac iz Austrije pokušava kupiti oružje u Slovačkoj. Točnije, prodavač u trgovini s oružjem je obavijestio policiju o dvojici mladića nakon čega su Austriji dostavljene njihove fotografije kao i snimke auta s bečkim registracijama s nadzorne kamere.</p><p>Austrijska policija je 25. kolovoza preko Europola dostavila natrag fotografije sumnjivaca slovačkim organima kako bi prodavač oružja utvrdio radi li se o istim osobama.</p><p>Finalnu potvrdu identiteta napadača dobili su 10. rujna, međutim nadležne institucije nisu na to reagirale sve dok Kujtim Fejzulai nije počeo ubijati civile u ponedjeljak navečer.</p><p>- Terorist je uspio prevariti program deradikalizacije – izjavio je Ministar unutarnjih polova Karl Nehammer. No, činjenice govore da nije nije bilo prevare već je u pitanju ignorantnost nadležnih službi unutar njegovog Ministarstva.</p><p><b>Sramotna spoznaja na Facebooku o tome kako je Austrija mogla spriječiti napad</b></p><p>Predhodne informacije o kupovini metaka Slovačka je objavila na Facebooku, nakon čega je došlo do uzbune u austrijskom Ministarstvu unutarnjih poslova. Apsolutna blamaža za austrijske sigurnosne službe zvučala je ovako:</p><p>"Slovačka policija obavijestila je ljetos da su osumnjičenici iz Austrije pokušali kupiti municiju u Slovačkoj. Međutim, nisu uspjeli izvršiti kupnju", napisala je slovačka uprava policije u Bratislavi na svom Facebooku.</p><p>Mediji su danas pozvali Karla Nehammer-a na političku odgovornost međutim on je pitanje ignorirao te je govorio samo o nastavku borbe protiv terorizma. S druge strane Erich Zwettler, voditelj bečkog državnog ureda za zaštitu ustava i protuterorizam danas je podnio ostavku s te funkcije.</p><p>Trenutno se sastavlja komisija koja će utvrditi nepravilnosti u radu sigurnosnog sustava koji je kao cijenu imao živote nedužnih civila. </p>