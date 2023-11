EKSKLUZIVNO Odvjetnik BBB-a iz Grčke: Nije pronađen njihov DNK ni na jednom od dva noža

Athanasios Kaimenakis, odvjetnik hrvatskih navijača koji se od kolovoza nalaze u grčkim zatvorima zbog sumnje u ubojstvo grčkog navijača Michalisa Katsourisa, u razgovoru za 24sata izjavio je da na dva noža koja su izuzeta kao dokazni materijal, nisu pronađeni njihovi DNK uzorci.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa ... [TOP 3 VIJESTI DANA] Odvjetnik uhićenih BBB-a iz Grčke za 24sata: ‘Nije pronađen njihov DNK ni na jednom nožu’ | Video: 24sata/Video

- Borit ćemo se za njihovo puštanje iz zatvora, stvari izgledaju puno bolje za njih sad nego prije. Napravili smo dobar posao mi kao obrana. Nisu se inkriminirali, mi smo iznijeli naše sumnje oko ubojstva. Pronađena su dva noža, za jednog od njih mislili su da je nož jednog od uhićenih Hrvata. Mi smo rekli da to nije njegov nož i sad je dokazano da to nije bio nož Hrvata, nije pronađen njegov DNK na nožu. Uz to su se pojavile i fotografije mog klijenta s praznim rukama, dakle nije držao nož u ruci. Sad ne mogu dokazati da su naši branjenici ubili grčkog navijača. Drugi nož također nema DNK ikoga od naših klijenata, uhićenih Hrvata - rekao je za 24sata odvjetnik Kaimenakis.

Navodi kako će uskoro zatražiti i njihovo oslobađanje iz zatvora.

- Ako ga sad zatražim sud to neće odobriti, jer sudac još želi da se završi istraga do kraja. Kad se to završi onda ćemo podnijeti zahtjev - rekao nam je.

'Nije nemoguće da ih uskoro puste'

Pitali smo ga za izjave hrvatskog premijera Plenkovića da bi trebalo doći do "vrlo dobrih vijesti za naše državljane i njihove obitelji vrlo skoro".

- Ne znam na kakve poruke misli, ne mogu komentirati politiku, ne znam zašto je rekao to što je rekao. To bi bilo kršenje slobode pravosudnog sustava da se netko od političara pokuša uplesti u slučaj. Ne kažem da je nemoguće da ih puste, u dobroj smo poziciji te imam razloga za veliku nadu da puste većinu uhićenih Hrvata, no ne mislim da će se to dogoditi u narednih par dana. Tu je sad još 3000 poruka koje se moraju prevesti, a nakon toga kad se prijevod napravi, svi uhićeni hrvatski državljani idu opet sucu istrage - rekao nam je odvjetnik Kaimenakis.

Mario Medak, pravni savjetnik obitelji uhićenih Hrvata za 24sata je pak rekao kako nema nikakve informacije o tome kakve bi to dobre vijesti, o kojima govori premijer Plenković, mogle biti.

'Vjerovat ćemo kad vidimo sina'

Razgovarali smo i s roditeljima jednog od uhićenih BBB-a koji se nalazi u grčkom zatvoru. Pitali smo ga je li čuo informacije o tome da nije pronađen DNK niti jednog od hrvatskih navijača na noževima koji su izuzeti kao dokazi, a za koje se smatra da je jednim od njih ubijen preminuli grčki navijač Michalis Katsouris.

- Čuo sam, priča se o tome i piše no ja dok ga ne vidim ne vjerujem u to da će ga pustiti. Iskreno se nadam tome i da će što prije stići doma - kazao nam je.

Na upit kako mu je sin, čuju li se redovito, odgovara nam potvrdno.

- Ok je, čujemo se da. Mi mu uplaćujemo novac kako bi mogao kupiti telefonsku karticu i čuti se s nama. On je na sigurnom, nitko mu ništa nije prijetio. Do njega su nekako uspjeli doći paketi koje smo mu slali. Uglavnom je to bila odjeća - rekli su nam.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković u petak je izjavio da je razgovarao s grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom oko uhićenih hrvatskih navijača te da bi trebalo doći do "vrlo dobrih vijesti za naše državljane i njihove obitelji vrlo skoro".

Navijači Dinama uhićeni su u kolovozu nakon što je uoči utakmice u Ateni ubijen domaći navijač. Od tada ih se 105 nalazi u grčkim zatvorima.

Analize pokazale: Rana je bila duboka 6 do 7 cm

Šokantni detalji izlaze na vidjelo nakon laboratorijskog vještačenja smrti Michalisa Katsourisa, kako prenose grčki mediji.

Prema dostupnim informacijama 29-godišnji navijač AEK-a umro je od krvarenja uslijed puknuća krvnih žila lijevog gornjeg ekstremiteta. Dva forenzička patologa potpisali su izvješće, te su u svojim zapažanjima istaknuli da "znakovi rane ukazuju na uporabu predmeta za rezanje".

Analiza pokazuje da je rana bila duboka 6 do 7 centimetara, pa se zaključuje da je duljina predmeta s kojim je uboden također bila slične veličine. No, najnovije informacije koje nam je otkrio odvjetnik navijača iz Grčke, pokazuju da njihov DNK nije pronađen niti na jednom nožu koji su uzeti kao dokazni materijal.

Izvješće koje se proteže na 81 stranicu predstavlja 271 dokaz koji je izašao iz okolice AEK-ovog stadiona, na mjestu gdje se dogodio incident.

Ispitali su 111 dokaza pronađenih u 23 automobila kojima su Hrvati prešli zemlju i stigli do Južne Philadelphije. To su pet VW marki, četiri ŠKODA-e, tri OPEL-a, tri PEUGEOTA, dva MERCEDES-a, dva AND-a, jedan FIAT, jedan RENAULT, jedan SEAT i jedan HYUNDAI!