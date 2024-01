Odvjetnik uhićenog u Vukovaru: 'Nemam saznanja o tome je li on navijač i je li bio u Grčkoj'

Grupa pripadnika navijačke skupine BBB, bez ikakvog povoda, u subotu navečer je u centru Vukovara pretukla pet maloljetnika od 15 godina. Dječaci su teže ozlijeđeni. Roditelji kažu da poznaju neke napadače, prepoznala su ih i napadnuta djeca.

Policija je uhitila petoricu muškaraca za koje se vjeruje da su maloljetnicima nanijeli teške tjelesne ozlijede. Jednog 23-godišnjaka uhitili su odmah nakon incidenta u samom centru grada, a njegov odvjetnik Davor Ćavar ističe za RTL da njegov branjenik negira sudjelovanje u premlaćivanju

- To je nekakva njihova sumnja, vjerojatno su provjerili njegov identitet i s obzirom na nekakva ranija slična kaznena djela, pretpostavljam da je zbog toga došlo do sumnje da bi on mogao biti počinitelj - rekao je Ćavar.

Odvjetnik ističe da se osumnjičeniku prilikom policijskog ispitivanja na teret stavljalo kazneno djelo 'Sudjelovanja u tučnjavi'

- Ipak prilikom ispitivanja u Državnom odvjetništvu došlo je do prekvalifikacije djela u Tešku tjelesnu ozljedu. On se aktivno branio i u cijelosti osporio sve ono što mu je stavljeno na teret - kaže odvjetnik uhićenog napadača.

U javnosti se špekulira da su napad na maloljetnike izvršili članovi navijačke skupine BBB, a odvjetnik Ćavar je kazao da ne zna je li njegov branjenik član neke navijačke skupine.

Ne zna je li bio u Grčkom zatvoru

Također, spominje se i da je najmanje jedan uhićeni huligan sudjelovao i u masovnoj tučnjavi u Ateni te je nekoliko mjeseci proveo u zatvoru u Grčkoj.

- Ja nemam saznanja o tome - ističe odvjetnik Ćavar na pitanje je li njegov branjenik bio u Grčkoj.

Privedeni 20-godišnjak nije sudjelovao u tučnjavi, ali je trojici uhićenih pomagao u skrivanju nakon napada na maloljetnike te je protiv njega podnijeta kaznena prijava za kazneno djelo Pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela.

- Što se tiče njega nego u principu, kvalifikacija bi trebala biti najblaža jer njegov doprinos nekakvom kaznenom djelu zapravo ne postoji. On sam u kaznenom djelu nije ni sudjelovao, niti mu se to stavlja na teret - objašnjava Ćavar.